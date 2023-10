Ispezione a sorpresa dei Nas alla mensa scolastica: “Servizi idonei e a norma di legge”

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Ispezione a sorpresa dei Nas, il Comando Carabinieri per la tutela della salute, alla mensa scolastica della scuola di Castiglione della Pescaia. I controlli sono stati effettuati sia nelle cucine della scuola dell’infanzia che nei locali di sporzionamento pasti e refettorio della scuola primaria della Paduline di Castiglione della Pescaia.

Esito positivo per le condizioni igieniche dei locali, la qualità alimentare e per i servizi erogati da Camst, ritenuti idonei e in linea con le modalità di legge.

«Siamo molto soddisfatti sia dei controlli effettuati da parte dei Nas – commenta il sindaco Elena Nappi – che certificano la qualità dei servizi offerti ai nostri alunni, che dell’esito favorevole ottenuto dal servizio mensa della Camst, che da anni si occupa della cucina, dello sporzionamento e della distribuzione dei pasti a tutte le nostre scuole. Vogliamo che i genitori siano tranquilli sul fatto che i prodotti erogati ed i locali dove mangiano i loro figli per buona parte dell’anno siano controllati ed idonei alle attività che vi vengono svolte. Vogliamo fare i complimenti alla ditta che svolge il servizio perché è da sempre garanzia di sicurezza e rispondenza alle richieste che l’amministrazione annualmente fa di avere prodotti del territorio, dove possibile a chilometro zero, con eccellenze Doc ed Igp, perché siamo consapevoli che la prima salute passa da ciò che mangiamo e per il nostro futuro vogliamo solo le cose migliori.

Con la commissione mensa, composta dai rappresentanti degli alunni, dei genitori, del Comune e dalla dietista della Camst, monitoriamo costantemente i cibi che vengono proposti a mensa e l’offerta settimanale è una dieta variegata ed equilibrata per le specifiche esigenze dell’età degli alunni e per le allergie e intolleranze presenti, tutto ciò ci aiuta sia a favorire una crescita sana, ma anche ad insegnare un’educazione alimentare che passa attraverso la varietà degli alimenti e che spesso viene sottovalutata, ma che è fondamentale per uno sviluppo corretto».