Un nuovo supermercato in paese: al via i lavori, previste assunzioni di personale

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Iniziati i lavori del nuovo Conad nell’ area ex Paoletti, che rappresenterà un’evoluzione nel panorama retail di Castiglione della Pescaia ed un significativo stimolo economico per la comunità grazie alle numerose assunzioni previste.

La conclusione dei lavori e l’apertura del nuovo punto vendita sono previste entro la prossima estate.

Il supermercato

Una struttura nuova e moderna che si inserisce in un grande progetto di riqualificazione urbanistica: un’opera che comprende notevoli interventi su tutta l’area circostante con la nascita di nuovi insediamenti commerciali, servizi e uffici, serviti da nuove vie di collegamento.

Ridotto impatto ambientale: questo nuovo punto vendita è progettato con le migliori tecniche a basso impatto energetico e con le migliori soluzioni per l’autoproduzione di energia green.

Grande attenzione anche alla sostenibilità economica e alla crescita del territorio e della comunità, attraverso importanti collaborazioni con aziende locali per la promozione del localismo e delle eccellenze enogastronomiche. Inoltre, con 30 addetti stabili previsti per i mesi invernali e un picco di 80 addetti nel periodo estivo, la nuova apertura è destinata a essere una forza trainante per l’occupazione locale.

La ricerca di personale avrà inizio a breve, con opportunità sia per i candidati senza esperienza che per quelli già inseriti nel settore. Sono previste anche posizioni di responsabilità e coloro che verranno selezionati avranno la possibilità di iniziare un percorso di formazione nei 3 punti vendita Conad di Grosseto già da novembre.

Le candidature potranno già essere inviate all’email info@conadnordovest.it con riferimento annuncio “Apertura Castiglione della Pescaia”.

Paolo Degli Innocenti, socio imprenditore di Conad Nord Ovest e presidente di Clodia Commerciale srl, la società proprietaria del nuovo Conad di Castiglione e dei punti vendita Conad nel grossetano, ha dichiarato: “La crescita di Conad a Castiglione è un segno tangibile del nostro impegno non solo verso la qualità e il servizio ai nostri clienti, ma anche verso il benessere e lo sviluppo del territorio. Questo nuovo punto vendita rappresenta un’opportunità unica per valorizzare e sostenere l’economia locale, con particolare attenzione alle opportunità di impiego duraturo. In tempi economicamente impegnativi vogliamo riaffermare il nostro impegno verso una crescita responsabile e un tributo alla resilienza della nostra comunità, sostenendo tradizioni, cultura e associazioni locali.”

La visione di Conad per Castiglione è chiara: creare un hub di servizio e di valore per la comunità, con un forte impegno per l’occupazione e per l’economia locale.