G20 delle spiagge, il Consorzio: “Nostra presenza doverosa, ci siamo pagati le spese da soli”

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Il Consorzio Maremma Experience, a seguito della nota stampa di Alfredo Cesario, capogruppo consiliare della lista di opposizione “W Castiglione”, “sulla presunta smisurata partecipazione alla sesta edizione del G20 delle spiagge (che si è svolta nel mese di maggio di questo anno ad Arzachena) ritiene doveroso pronunciarsi quale parte chiamata in causa”.

“Premesso che il Consorzio rappresenta l’intero comparto turistico di Castiglione della Pescaia, racchiudendo al suo interno le 6 principali associazioni di categoria (albergatori, ristoratori, agriturismi, stabilimenti balneari, campeggi e negozi/attività commerciali del centro storico per il tramite del Centro commerciale naturale), pare evidente e quanto meno ragionevole la sua presenza al network pensato proprio per favorire lo sviluppo strategico del turismo balneare nelle destinazioni più visitate del nostro Paese – continua la nota del Consorzio -. Considerata poi la mission del Consorzio, ossia di contribuire alla promozione dell’offerta turistica in sinergia con l’amministrazione comunale, nell’ottica di favorire la collaborazione tra pubblico e privato, che proprio negli ultimi anni ha reso possibile il raggiungimento di obiettivi condivisi e di risultati concreti, pare ancor più appropriato il coinvolgimento di soggetti privati come risorsa del territorio, di cui avvalersi dunque anche in quanto portavoce di conoscenze, esperienze e visioni di progresso, in manifestazioni alla stregua di quella in oggetto. Nello specifico, il Consorzio ha contribuito fattivamente attraverso la partecipazione di due dei suoi esponenti rispettivamente al tavolo ‘Sviluppo urbanistico e waterfront’ e al tavolo ‘Infrastrutture, mobilità e trasporti’ così da approfondire tematiche utili alla crescita di uno degli attori del nostro settore turistico; d’altro canto il Consorzio continuerà a prendere parte a iniziative del genere come tasselli di un più ampio e complesso percorso che sta compiendo nella direzione di un confronto proficuo a più voci per rispondere adeguatamente alle sfide del futuro”.

“Tanto precisato, riteniamo necessario ribadire che la partecipazione al G20s da parte del Consorzio è avvenuta attraverso due soli rappresentanti, puntualizzando che le spese sostenute sono state interamente a proprio carico, non avendo gravato in alcun modo sulle finanze comunali – termina il comunicato -. Alla luce di tutto questo, risulta piuttosto improbabile e avventato ritenere che la presenza del Consorzio non abbia avuto ‘alcuna attinenza con la finalità dell’iniziativa’”.