Torna il Palio dei veterani: sarà dedicato ad Italo Calvino

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Con la quinta edizione del Palio dei veterani, il via alle 18 di domenica 10 settembre, si chiude a Castiglione della Pescaia la stagione remiera.

Dopo i tre Palii dei giovani, vinto dalla Piazza, delle donne, con il successo del Ponte Giorgini,. e dei senior, dove ha trionfato ancora la Piazza, e il Superpalio della Costa maremmana, che si è disputato all’Osola del Giglio, con l’equipaggio di Castiglione che si è piazzato al secondo posto dietro solo ad Orbetello, ritorna la sfida che vede impegnati i cinque rioni cittadini.

In acqua tanti interpreti che hanno dato lustro negli anni alla manifestazione remiera e che si sono preparati a dovere per questa sfida amarcord. Il Palio è dedicato al centenario della nascita dello scrittore Italo Calvino, che aveva scelto Castiglione e la pineta di Roccamare come buen ritiro e luogo rigenerante e dove ha scritto pagine indelebili dei suoi racconti. E l’artista fiorentina Paola Imposimato ha dipinto il drappo. Era dal 2007 che non veniva organizzata la corsa e a fare da scenario alla gara sarà il fiume Bruna. Il comitato del Palio marinaro ha deciso di far disputare le due eliminatorie, la prima batteria con tre barche e la seconda con due, la mattina, alle 10.30, e la gara alle 18.00, che vedrà impegnati tre equipaggi che avranno ottenuto il miglior tempo nelle due batterie.

Il programma

Alle 9.00, nella sala del Consiglio, estrazione delle corsie delle eliminatorie.

Alle 10.30 la prima batteria con tre barche e, a seguire, quella con due.

Alle 18.00 il Palio dei veterani e, a seguire, le premiazioni nel giardino della biblioteca “Italo Calvino”, di fronte a piazza Garibaldi.

Gli equipaggi

Gli equipaggi della quinta edizione del Palio dei veterani:

rione Castello , colori giallo-verde, barca Rondine. Timoniere Dino Serafin, 71 anni, 1° remo Enrico Bonarini, 53 anni, 2° remo Ferdinando Bartolucci, 48 anni, 3° remo Gianluca Tonini, 51 anni, 4° remo Marco Marchi, 46 anni. Capo rione Assunta Bovenzi, allenatore Alessandro Speciale Damiani, madrina Caterina Ferrandi. Capitano Tullio Serafin. Riserva Tullio Serafin (64 anni);

L’albo d’oro del Palio dei veterani

1991 Ponte Giorgini, 2003 Piazza, 2006 Marina, 2007 Ponte Giorgini.