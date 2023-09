Un mercato artigiano in piazza Orto del Lilli: ecco quando

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Piazza Orto del Lilli, a Castiglione della Pescaia, ospita giovedì 7 settembre, dalle 9 alle 24, un mercato artigiano. L’iniziativa, promossa dall’associazione Materiae, è realizzata in collaborazione con Cna Grosseto e con l’amministrazione comunale.

Il mercato

Per tutta la giornata, artigiani provenienti da diverse zone della Toscana esporranno e, in alcuni casi, lavoreranno i loro prodotti: si spazia da ceramica artigianale a gioielli e bigiotteria, passando per oggettistica e découpage, artigianato etnico, giochi in legno e amigurumi.

Un piccolo mercato artigianale che potrà attrarre residenti e turisti e che, nei prossimi mesi, sarà proposto anche in altre località della provincia.