“Lungo le coste della Toscana”: il viaggio in barca a vela di Massimo Canino ha fatto tappa a Punta Ala

Punta Ala (Grosseto). Prosegue il viaggio per mare del giornalista Massimo Canino, che ha fatto tappa a Punta Ala con il progetto “Lungo le coste della Toscana“. Ad accoglierlo il sindaco Elena Nappi, che, a bordo della Mary Bird VII, ha illustrato i progetti dell’amministrazione in tema di ambiente e rispetto del mare.

«Questa nuova avventura di Massimo Canino – dichiara Elena Nappi – ci dà l’opportunità di conoscere le caratteristiche dei porti toscani, di incontrare persone e personaggi che del mare e della sua tutela e valorizzazione hanno fatto uno stile di vita e di compiere un gesto importante per il benessere delle nostre future generazioni, per questo motivo invito tutti ad acquistare il libro quando uscirà, che potrà essere una bellissima strenna natalizia».

Il viaggio

Partito da Marina di Grosseto lo scorso 6 giugno, Massimo Canino sta visitando le coste della Toscana in barca a vela, raccogliendo storie di vita in ognuno dei porti in cui approda, aneddoti dei pescatori, racconti dei velisti, curiosità di turisti e residenti, che diventeranno un libro, “Frontemare”, edito da Minerva, che si costruisce proprio con le storie di questo lungo viaggio. Parte del ricavato dalla vendita del libro verrà devoluto all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze.

«È un libro verità – spiega Massimo Canino – che raccoglie e conserva storie del nostro passato che non devono andare perdute. Storie di vita che devono essere di ispirazione alle nuove generazioni, affinché ne facciano tesoro. Questo libro vuole essere un messaggio, culturale, ma anche ecologista, perché la tutela dell’ambiente e il rispetto del nostro mare è fondamentale se vogliamo continuare a pensare in termini di sostenibilità. Anche per questo è importante l’incontro e il confronto con le istituzioni, che sicuramente hanno a cuore il proprio territorio»

Il viaggio si concluderà all’Isola del Giglio a settembre, in occasione della festa di San Mamiliano.

Il libro uscirà a novembre e, in accordo con l’amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia, è già stato pensato un incontro per la presentazione.