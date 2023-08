Palio, gli organizzatori: “Bilancio più che positivo, tanto spettacolo e divertimento”

Castiglione della Pescaia (Grosseto). I tre palii remieri che sono si sono disputati a Castiglione della Pescaia hanno regalato spettacolo e divertimento.

Un primo bilancio alla fine delle gare è decisamente positivo, e non finita qui: il prossimo sabato 2 settembre un equipaggio di Castiglione gareggerà nel Superpalio della Maremma che si disputerà all’Isola del Giglio; poi domenica 10 settembre sarà la volta del Palio straordinario riservato ai veterani a Castiglione, una vera festa sul fiume Bruna.

Il Palio dei giovani

Già la prima corsa dei gozzi, quella dedicata ai ragazzi under 18 del 15 luglio, è stata davvero bella: il rione Piazza ha vinto la 44° edizione davanti a una bella cornice di pubblico, soprattutto tantissimi i turisti. Come in tutte e tre le regate la “battaglia” non è mancata con il duello con la Marina (poi terzo Ponte Giorgini, quarta Portaccia e quinto il Castello), con l’equipaggio biancoverde che ha portato a casa il 14° successo,il drappo dipinto da Pamela Menini e la partecipazione alle premiazioni, fra i tanti, anche del presidente della Provincia Francesco Limatola.

La formazione vincitrice del Palio dei giovani, il rione Piazza: timoniere Tommaso Temperani, 1° remo Andrea Lonzi, 2° remo Andrea Salvadori, 3° remo Samuele Menicagli, 4° remo Gabriele Belcari. Capo rione Tommaso Veri, allenatore Tommaso Veri, madrina Lara Belcari. Capitano Riccardo Lari.

Il Palio delle donne

Ancor più emozionante la regata delle donne del 16 luglio: un testa a testa appassionante fra le favorite del Castello, campionesse uscenti, ma che durante la corsa hanno avuto un problema fisico ad una rematrice, e il Ponte Giorgini, che ha rimontato praticamente all’ingresso nel porto canale (al terzo posto la Piazza, poi al quarto la Portaccia e al quinto la Marina), andando a vincere il secondo titolo nella 24° edizione e il drappo dipinto da Barbara Gottardo.

La formazione vincitrice del Palio delle donne, il rione Ponte Giorgini: Timoniere Martina Venturi, 1° remo Marianna Sanchini, 2° remo Francesca Guidetti, 3° remo Francesca Grassi, 4° remo Petra Bonarini. Capo rione Luca Roghi, allenatrice Francesca Guidetti, madrina Rachele Del Dottore. Capitano Luigi Rampon.

Il Palio dell’Assunta

Lotta a tre invece nel Palio senior del 20 agosto: la Piazza però ha comandato fin dall’inizio mettendo in fila il Ponte Giorgini secondo, la Portaccia terza, il Castello quarto e la Marina quinta. L’equipaggio biancoverde, al 21esimo titolo, ha portato a casa la 67^ edizione e il drappo dipinto da Paola Imposimato. Alle premiazioni, fra gli altri, l’onorevole Marco Simiani, la consigliera regionale Elena Rosignoli e la direttrice sanitaria della Asl Toscana Sud Est Simona Dei.

La formazione vincitrice del Palio dell’Assunta, il rione Piazza (nella foto in alto): timoniere Tommaso Temperani, 1° remo Filippo Temperani, 2° remo Filippo Gargano, 3° remo Tommaso Veri, 4° remo Francesco Chelini. Capo rione Tommaso Veri, allenatore Tommaso Veri, madrina Lara Belcari. capitano Riccardo Lari.

La Piazza ha vinto anche il Trofeo Castiglione della Pescaia, realizzato dall’artista Mariano Venzo, basato sulla classifica dei tre Palii: 26 punti per i biancoverdi, al secondo posto il Ponte Giorgini con 22 punti, poi Castello con 14 punti, Portaccia con 13 punti e Marina con 12 punti. La Marina ha invece vinto il trofeo “Lealtà e amicizia” in ricordo del caporione Ezio Ciampoli.

Tanti gli eventi collaterali che hanno accompagnato la stagione. La presentazione delle competizioni alla sala Pegaso della Regione Toscana con il presidente Eugenio Giani e l’assessore regionale Leonardo Marras. E poi la possibilità di seguire le regate remiere, sul molo, con un collegamento audio; per il Palio delle donne la presenza dell’orchestra Città di Grosseto e per quello dei senior del Gruppo Sbandieratori e tamburini di Torrita di Siena. Senza dimenticare la partecipazione di tutti gli equipaggi, al completo, per la processione della Madonna dell’Assunta, anche questo un evento sempre molto sentito in paese.

Farnetani: «Tanto impegno e lavoro, ma ripagati dai risultati»

«Per organizzare eventi del genere serve un lavoro di squadra – ha detto Giancarlo Farnetani, presidente dell’Asd Palio marinaro Castiglione – con tanta preparazione. Fare un ringraziamento a tutti è doveroso e non scontato. Ai ragazzi e alle ragazze che si sono impegnate nelle regate remiere, regalandoci sempre un grande spettacolo. E a tutte quelle persone che danno una mano rimanendo nell’ombra, ma senza le quali nulla sarebbe possibile. Come le tante associazioni che ruotano intorno al Palio. E non è finita: il 2 settembre saremo con un nostro equipaggio diretto dall’allenatore Simone Boldi all’Isola del Giglio e poi il 10 settembre con la 5^ edizione del palio dei “veterani” per i 100 anni dalla nascita dello scrittore Italo Calvino, per l’occasione con il ritorno sul fiume Bruna».

Per la cronaca il 17 settembre a Livorno un equipaggio, in rappresentanza di Castiglione della Pescaia, parteciperà al Campionato italiano di categoria.