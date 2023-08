Insieme in Rosa: venduti 3221 biglietti della lotteria di beneficenza

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Con 3221 biglietti della lotteria venduti si chiude con successo l’iniziativa estiva di Insieme in Rosa onlus che, mercoledì pomeriggio, nella sala del Consiglio del Comune di Castiglione della Pescaia, ha estratto i quattordici biglietti vincenti.

Un momento che ha visto presenti, oltre alla presidente della onlus Donatella Guidi e alla vicepresidente Alessandra Buonavia, il sindaco della località balneare, Elena Nappi, Maurizio Bimbi, agente della Polizia Municipale, e i cinque bambini che hanno estratto i numeri vincenti, Achille Taormina e Domitilla Roncalli di Milano, Nora Essolhi e Daria Luti di Grosseto, Gabriele Ficai di Castiglione.

«Abbiamo venduto più biglietti dell’anno passato – ha dichiarato soddisfatta la presidente Guidi – e, oltre a questo, tantissime persone hanno preferito fare delle donazioni. Un grazie a quanti lo hanno acquistato, ma anche a tutti gli imprenditori e alle imprenditrici del territorio che ci hanno aiutato nella vendita e alle fatine che nei paesi si sono adoperate per raggiungere questi numeri».

«Un risultato importante – spiega Buonavia – che ci ha fatto fare un enorme passo avanti per poter donare l’ecografo per lo screening del carcinoma tiroideo».

I premi

In totale sono stati assegnati quattordici premi, andati un po’ dappertutto. Il primo premio, ad esempio, è stato vinto da una signora di Grosseto che lo aveva acquistato dalla parrucchiera di un paesino della provincia. Si tratta di 25 gift card (carte regalo) da 200 euro ciascuna da spendere nei negozi Expert di tutta Italia.

In premio oltre alle gift card, c’erano un tv di cinquanta pollici, un notebook, cinque friggitrici ad aria e altrettante vaporiere.

«A stupirci sono come sempre le storie – dichiara Guidi –: un turista di Siena che ci ha raccontato di aver acquistato il biglietto per caso in uno stabilimento di Follonica e, altrettanto per caso, ha vinto una bici elettrica. Oppure una signora che ha acquistato il biglietto al Giglio. Così come un turista di Roma che si trovava in barca all’Isola d’Elba, quando ha saputo di aver vinto una friggitrice. Tutte storie che ci parlano di solidarietà e delle cose inaspettate e belle che possono succedere come una vincita».

Seguita anche la diretta sul profilo social dell’associazione, che ha ripreso il momento della comunicazione della vincita ai proprietari dei biglietti estratti.