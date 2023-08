Torna il Palio marinaro, tutti a caccia della Portaccia: tutti i nomi degli equipaggi in gara

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Castiglione della Pescaia si prepara a vivere, domenica 20 agosto, le emozioni del Palio marinaro giunto alla 67° edizione: il via della regata remiera alle 19.00 di fronte al Faro rosso, in mare.

Favoriti d’obbligo i campioni uscenti della Portaccia, equipaggio molto accreditato anche se ha cambiato qualcosa. Ma tutti gli altri rioni non partono certo battuti e annunciano battaglia. Lunedì scorso intanto, si è tenuta la classica processione (nella foto= della Madonna dell’Assunta con la benedizione del drappo, dipinto quest’anno dall’artista fiorentina Paola Imposimato, celebrata dal vescovo ucraino Mykola Semenyshyn, ausiliare dell’Arcieparchia Ivano-Frankivsk.

La gara si corre come sempre sulla distanza di circa 2700 metri con tre virate: partenza di fronte al Faro rosso, prima vasca verso Capèzzolo e prima virata da destra a sinistra. Rientro verso il Faro rosso, seconda virata per la terza vasca e terza virata. Poi lunga volata con l’ingresso in porto, con una boa di disimpegno da lasciare sulla sinistra e arrivo di fronte al Monumento ai caduti.

La giornata si aprirà con gli sbandieratori e i tamburini di Torrita di Siena, che effettueranno lo spettacolo al piazzale Maristella e in seguito accompagneranno tifosi e rappresentanti per le vie cittadine fino al pontile dei rioni, sul molo davanti a piazza Garibaldi.

Il Palio di Castiglione ha il patrocinio del Comune di Castiglione, della Regione Toscana e della Provincia di Grosseto. Tutta la manifestazione sarà ripresa dalle telecamere di Tv9 e riproposta la prossima settimana.

Il programma

Alle 17 ritrovo del Gruppo sbandieratori e tamburini di Torrita di Siena in via Roma (lungomare), all’incrocio con via Gramsci. Partenza della sfilata fino a piazzale Maristella ed esibizione.

Alle 18 sfilata del gruppo con gli equipaggi rioni per le vie del centro (piazza Orsini-Corso della Libertà-via della Fonte-piazza Garibaldi-pontile dei Rioni).

Alle 18.45 uscita in mare degli equipaggi. Al termine del Palio, intorno alle 19.30, il Gruppo sbandieratori e tamburini di Torrita di Siena si esibirà nella zona della premiazione (di fronte al monumento) in attesa dell’arrivo degli equipaggi.

Alle 19 il via della 67° edizione del Palio marinaro senior.

Alle 20 le premiazioni finali in via Vittorio Veneto di fronte al monumento ai caduti.

Verranno premiati tutti gli equipaggi, i caporione, le madrine e gli allenatori, inoltre verrà assegnata la coppa triennale e, per la prima volta, è stato istituito anche il “Trofeo Castiglione della Pescaia” che vede la classifica dopo le gare giovani e donne, con Piazza e Ponte appaiate a 16 punti, la Marina e il Castello a 10 punti e la Portaccia 8 punti. Il trofeo, che riproduce il faro rosso di Castiglione della Pescaia con i simboli dei rioni, è stato realizzato da un artigiano ceramista veneto, Venzo Mariano.

Gli equipaggi:

Rione Castello, colori giallo-verde, barca Rondine corsia 2. Timoniere Federico Accioli, 25 anni, 5 gare corse, 0 vittorie; 1° remo Michele Bernardini, 33 anni, 1 corsa, 0 vittorie; 2° remo Manuel Petragli, 27 anni, 4 corse, 0 vittorie; 3° remo Matteo Lucatelli, 26 anni, 0 corse, 0 vittorie; 4° remo Valerio Gemignani, 16 anni, 0 corse, 0 vittorie. Caporione Assunta Bovenzi, allenatore Alessandro Speciale Damiani, madrina Caterina Ferrandi, capitano Tullio Serafin. Palii vinti 16, mai in mare.

Rione Marina, colori bianco-rosso, barca Sbriglio, corsia 5. Timoniere Matteo “Nikko” Venturi, 35 anni, 1 corsa, 0 vittorie; 1° remo Jacopo Trombini, 19 anni, 1 corsa, 0 vittorie; 2° remo Cristian Trombini, 44 anni, 13 corse, 0 vittorie; 3° remo Alessandro Spernanzoni, 37 anni, 2 corse, 1 vittoria; 4° remo Ruben Ori, 22 anni, 0 corsa, 0 vittorie. Caporione Alessandra Avataneo, allenatore Cristian Trombini, madrina Eva Pietrini, capitano Adolfo Ciampoli. Palii vinti 9. Ultima vittoria nel 1990.

Rione Ponte Giorgini, colori bianco-celeste, barca Delfino, corsia 4. Timoniere Rinaldo Moraglia, 57 anni, 12 corse, 1 vittoria; 1° remo Luca Ronca, 36 anni, 3 corse, 1 vittoria; 2° remo Simone Capitoni, 31 anni, 2 corse, 0 vittorie; 3° remo Luca Roghi, 43 anni, 20 corse, 6 vittorie; 4° remo Josè Elias Ceribelli, 20 anni, 1 corsa, 0 vittorie. Caporione Luca Roghi, allenatrice Francesca Guidetti, madrina Rachele Del Dottore, capitano Luigi Rampon. Palii vinti 9, nel 2012 e 2013 doppietta. In mare 4 vittorie su 12 corse, trionfatore per Castiglione della Pescaia nel superpalio per la 1° volta nel 2015. Riserva Lorenzo Vannucci.

Rione Piazza, colori bianco-verde, barca Branzino, corsia 3. Timoniere Tommaso Temperani, 17 anni, 0 corse, 0 vittorie; 1° remo Filippo Temperani, 21 anni, 0 corse, 0 vittorie; 2° remo Filippo Gargano, 23 anni, 4 corse, 2 vittorie; 3° remo Tommaso Veri, 36 anni, 12 corse, 6 vittorie; 4° remo Francesco Chelini, 35 anni, 5 corse, 0 vittorie. Caporione Tommaso Veri, allenatore Tommaso Veri, madrina Lara Belcari, capitano Riccardo Lari. Palii vinti 20. In mare 5 successi: 2011, 2014, 2016, 2017, 2019. Nel 2019 ha vinto anche i palii giovani e donne. Ultima volta di un rione con 3 vittorie consecutive senior: 1999-2000-2001. Riserva Aymen Achour.

Rione Portaccia, colori giallo-rosso, barca Storione, corsia 1. Timoniere Giovanni Biancalani, 18 anni, 0 corse, 0 vittorie; 1° remo Sebastiano Biancalani, 23 anni, 2 corse, 1 vittoria; 2° remo Fabio Giovannelli, 33 anni, 12 corse, 3 vittorie; 3° remo Daniele Sargentini, 27 anni, 1 corsa, 0 vittorie; 4° remo Andrea Giardini, 22 anni, 1 corsa, 1 vittoria. Caporione Fabio Giovannelli, allenatrice Elisa Tognietti, madrina Carlotta Scolari, capitano Monica Gentilini. Palii vinti 13. In mare tre vittorie: la prima nel 2009, nel 2018 e nel 2022. Riserva Giacomo Boddi.

L’albo d’oro: Piazza 20 titoli, Castello 16, Portaccia 13, Marina e Ponte Giorgini 9.