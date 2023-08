“La notte delle candele”: il paese torna al buio, ma si accende con musica e intrattenimento

Castiglione della Pescaia (Grosseto). È tutto pronto a Castiglione della Pescaia per la “Notte delle candele“, che si svolgerà sabato 19 agosto, quando ad illuminare le vie del centro storico saranno solo le stelle e la luce di migliaia di candele.

Il blackout

Le origini di questo evento risalgono al 2017, quando il 19 agosto, in piena stagione turistica, a causa di un guasto alla rete elettrica, il paese rimase completamente al buio. Un blackout di quasi otto ore, che lasciò ristoranti ed attività commerciali senza luce dalle 20 alle 2 del mattino. Superato il disagio iniziale, tutti si adoperarono per concludere la serata accendendo torce e candele, o la luce dei propri telefoni cellulari, ricreando un’atmosfera surreale, ma suggestiva che piacque a residenti e turisti.

Questo episodio, da allora, è stato trasformato in evento e a Castiglione della Pescaia, che ogni estate celebra “La notte delle candele”. Una serata diversa in cui si spengono tutte le luci, anche quelle dei lampioni pubblici, e si può cenare o passeggiare per le vie del centro storico a lume di candela.

«Essere resilienti – afferma il sindaco Elena Nappi – è una delle prerogative che enti pubblici e privati devono mettere in campo se vogliono incentivare le proprie attività, ecco come un evento disastroso può trasformarsi in un momento speciale da ricordare ogni anno per vivere emozioni fuori dal tempo, facendoci immergere nel passato, allontanandoci dalle luci del presente e ricreando un’atmosfera romantica e spesso perduta nella frenesia del quotidiano».

L’evento, supportato economicamente e patrocinato dal Comune di Castiglione della Pescaia, è organizzato dal Centro commercialenNaturale di Castiglione della Pescaia e dall’associazione Ristoratori castiglionesi.

«Questa manifestazione è un vero e proprio invito a regalarsi un po’ di calma e tranquillità, godendoci ritmi meno serrati al chiarore della luce naturale delle candele – termina il sindaco –, stando sempre attenti alla sicurezza, considerando che per ricreare la giusta atmosfera alcune vie e piazze del centro di Castiglione saranno spente fino a mezzanotte e mezza».

Le vie al buio

L’amministrazione comunale ricorda le vie che sabato 19 agosto rimarranno senza illuminazione: via Montebello, via Camaiori, corso delle Libertà dalla Portaccia fino ai Carabinieri, via Vittorio Veneto dall’incrocio con via Mazzini fino al monumento, piazzale Monumento, lungomare di Ponente (via Roma) dalla Pizzeria napoletana al Bagno la Vela, piazza Garibaldi.

Non sarà possibile spengere, per ragioni di sicurezza, piazza Orsini, via IV Novembre dall’Hotel Lucerna al negozio Bellettini, via Palestro, piazza Pascoli e l’impianto delle vie interne del borgo medioevale.