Insieme in Rosa: c’è ancora tempo per acquistare i biglietti della lotteria benefica

Castiglione della Pescaia (Grosseto). C’è tempo fino al 20 agosto per acquistare i biglietti della lotteria benefica a sostegno dei progetti di Insieme in Rosa onlus.

L’estrazione è in programma mercoledì 23 agosto, alle 16, nella sala del Consiglio comunale a Castiglione della Pescaia. Tutti sono invitati a partecipare, anche via social, dato che ci sarà la diretta Facebook in cui saranno chiamati al telefono i vincitori. Un momento diretto dalla presidente dell’associazione Donatella Guidi, insieme al sindaco Elena Nappi e alle “fatine” volontarie.

Le iniziative

Intanto proseguono con successo le iniziative nei paesi. Giovedì sera a Buriano circa 110 persone hanno assistito al concerto dei _Retrò_ , gruppo musicale composto da Claudio Carraresi alla voce, Gabriele Giammaroni e Augusto Magnani alla chitarra, Armando Pieri al basso, Giovanni Gaggioli alla batteria. Uno spettacolo di oltre due ore di musica che ha spaziato fra gli anni 60, 70, 80.

“Abbiamo ricevuto tanti complimenti sia per il concerto sia per il motivo per cui lo abbiamo fatto“, ha dichiarato la presidente Guidi, che ricorda l’obiettivo della raccolta di quest’anno, ossia l’acquisto di un nuovo ecografo per lo screening del tumore alla tiroide per l’ospedale “Misericordia” di Grosseto.