Santuario dei cetacei Pelagos: il Comune rinnova l’adesione alla Carta di Partenariato

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Il Comune di Castiglione della Pescaia rinnova l’adesione alla Carta di Partenariato del Santuario Pelagos per il biennio 2023-2025. E per la cittadina costiera si tratta del quinto rinnovo consecutivo.

Il Santuario dei Cetacei

Il Santuario dei Cetacei, istituito in Italia dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, noto in Francia come Santuario Pelagos, è un’area marina protetta compresa nel territorio francese, monegasco e italiano, classificata come Area specialmente protetta di interesse mediterraneo. La grande ricchezza di specie marine, in particolare i cetacei, e la tipicità dell’habitat in cui si affaccia buona parte del territorio del Comune di Castiglione della Pescaia hanno permesso di entrare a far parte di questo accordo stipulato fra Francia, Italia e Principato di Monaco.

«Siamo particolarmente soddisfatti – dichiara il sindaco Elena Nappi – di questa ulteriore conferma che attesta il grande lavoro dell’amministrazione comunale nel portare avanti attività e iniziative volte al rispetto dell’ambiente marino e dei suoi abitanti. Un decennio di presenza nel Santuario significa riuscire a dare continuità alla tutela e valorizzazione di una delle risorse più importanti e strategiche del nostro territorio come il mare e le politiche ambientali portate avanti denotano la sostenibilità di ogni azione svolta».

La Carta di Partenariato

Sono proprio le numerose attività svolte e i traguardi raggiunti che hanno consentito al Comune di Castiglione della Pescaia di rinnovare l’adesione alla Carta di Partenariato del Santuario Pelagos, del quale fa parte dal 2013. Si va dalla formazione e sensibilizzazione del personale comunale attraverso la partecipazione a workshop e seminari, alla realizzazione di azioni pedagogiche di sensibilizzazione dei ragazzi e delle scuole. Ogni estate il Comune di Castiglione della Pescaia organizza, in collaborazione con Legambiente, la “Festa delle Vele“, per sensibilizzare cittadini e turisti a comportamenti rispettosi dell’ambiente. Dal 2019 è diventato Comune plastic free, abolendo la distribuzione e l’utilizzo di materiali plastici monouso, ed aderisce alla campagna “Ma il mare non vale una cicca?”, promossa da Marevivo contro l’abbandono di mozziconi di sigaretta in spiaggia.

Da anni, in collaborazione con cittadini, scuole, associazioni e istituzioni locali partecipa alle iniziative di Legambiente “Puliamo il mondo” e “Spiagge e fondali puliti”. Numerosi sono i progetti di promozione della pesca e della pescaturismo, con attività mirate alla conoscenza delle produzioni ittiche locali, come il progetto Flag – Costa degli Etruschi, denominato “Ittiturismo – Il mare in tavola – Un mare di opportunità”, per sensibilizzare ed educare al consumo del pesce del nostro mare. Il Comune ha concesso anche il patrocinio al progetto “La casa dei pesci“, che mira a migliorare il livello di ripopolamento ittico riducendo la pesca illegale. Importante anche la collaborazione e il coordinamento con l’Ufficio locale marittimo nella comunicazione di eventuali ritrovamenti o spiaggiamenti di cetacei lungo la costa, o anche di tartarughe marine della specie Caretta Caretta, che sempre più spesso scelgono le spiagge di Castiglione della Pescaia per nidificare. Da ben 17 anni viene poi realizzata la campagna di sensibilizzazione sul risparmio energetico “M’illumino di meno”. Tutti progetti che hanno contribuito in termini fattivi all’implementazione dell’Accordo Pelagos.

Nel corso della VIII Conferenza delle Parti (CoP8) dell’Accordo Pelagos, l’Italia ha assunto la presidenza della riunione ed è proprio durante questo biennio che, quale presidenza di turno, ha auspicato di potenziare l’implementazione dell’accordo anche attraverso il raggiungimento di nuovi risultati certi e tangibili a livello nazionale, tra i quali spiccano proprio le attività messe in campo dal Comune di Castiglione della Pescaia.