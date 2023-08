Selezioni Miss Italia, eletta Miss Miluna Baia Verde: ecco chi è

Punta Ala (Grosseto). Marianna Parri di Terricciola (Pisa) è miss Miluna Baia Verde 2023.

La bella concorrente terricciolese prevale sul gruppo delle altre 19 concorrenti in gara provenienti da varie località della Toscana nell’ultima selezione regionale dell’84esima edizione del concorso per la Toscana e si aggiudica il diritto di partecipare alla semifinale regionale in programma per domenica 6 agosto al dancing discoteca Don Carlos di Chiesina Uzzanese (Pistoia).

La manifestazione, organizzata dalla direzione del campeggio Baia Verde, appuntamento ultradecennale nel cartellone degli eventi estivi in favore dei tantissimi ospiti della bella struttura, anche in questa occasione ha riscontrato un enorme successo.

La classifica

Non facile il lavoro della giuria, presieduta da Giuliano Marchetti, direttore e funzionario di banca, e come segretario da Luciano Cardinali, ispettore dell’Inps, nel dover scegliere la vincitrice e le altre 5 pretendenti alle fasce della serata e, al termine dello scrutinio e della compilazione del verbale, ha emesso il seguente verdetto:

1^ classificata – Miss Miluna Baia Verde – Marianna Parri, di Terricciola (Pisa) – 25 anni – Segretaria – H. 1,72 metri – Capelli castani – Occhi azzurri – Del segno del Sagittario;

2^ classificata – Miss Rocchetta Bellezza – Benedetta Alocci, di Porto Santo Stefano – 18 anni – Studentessa – H. 1,68 metri – Capelli castani – Occhi marroni – Del segno del Cancro;

3^ classificata – Miss Framesi – Noemi Farina, di Greve in Chianti (Firenze) – Studentessa universitaria – H. 1,72 metri – Capelli castani – Occhi verdi – Del segno dei Pesci;

4^ classificata – Miss Quarta classificata – Klea Hoxha, di Pistoia – 17 anni – Studentessa – H. 1,77 metri – Capelli castani – Occhi verdi – Del segno della Bilancia;

5^ classificata – Miss Quinta classificata – Chiara Lazzarotti, di Massa – 26 anni – Ristoratrice – H. 1,72 metri – Capelli biondi – Occhi marroni – Del segno del Capricorno;

6^ classificata – Miss Sesta classificata – Kelly Modaro, di Montecatini Terme (Pistoia) – Studentessa universitaria – H. 1,78 metri – Capelli castani – Occhi verdi – Del segno dell’Acquario.

Miss Miluna Baia Verde è stata premiata da Emilio Brandolini D’Adda, responsabile marketing e sviluppo del Baia Verde, ed ha ricevuto da Marco Stoppa, della gioielleria Stoppa di Grosset,o il gioiello messo a disposizione dallo sponsor nazionale Miluna.

Ospiti della serata la scuola di ballo Bulli & Pupe di Grosseto, coordinata dalla maestra Katia, che si è esibita in due interventi durante la serata con balli latini e caraibici.

La serata è stata presentata brillantemente da Raffaello Zanieri, che al momento dello spoglio delle schede ha coinvolto il numeroso pubblico presente con le sue performance canore, mentre le acconciature di tutte le concorrenti sono state effettuate per Framesi da Elisa e Genny, del salone Hair Crazy di Barbetti Elisa, con sede a Bibbona.

L’organizzazione della serata è stata curata dall’agenzia Syriostar di Gerry Stefanelli di Montecatini Terme, responsabile del concorso di Miss Italia per la Toscana, con la preziosa collaborazione di Giovanni Rastrelli, Alessio Stefanelli e di Stefano Petruzzi, per la collaborazione al concorso da parte dell’agenzia Vegastar di Pistoia.

Il prossimo appuntamento con le fasi del concorso è programmato per domenica 6 agosto con la semifinale regionale che si svolgerà al dancing discoteca Don Carlos di Chiesina Uzzanese (Pistoia), dove verrà scelto il gruppo delle 24 finaliste regionali che si contenderanno i vari titoli satellite per accedere alle prefinali nazionali in programma nella prima decade di

settembre.