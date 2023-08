Un nuovo Comandante della Polizia Municipale in paese: ecco chi è

Castiglione della Pescaia. E’ entrato ufficialmente in servizio oggi (primo agosto) il nuovo Comandante della Polizia Municipale di Castiglione della Pescaia, Edoardo Morrocchi.

Il nuovo Comandante

Entrato in servizio nel 1992 come Istruttore di vigilanza nella Polizia Municipale di Greve in Chianti, Morrocchi è stato responsabile del Comando di Rignano sull’Arno, responsabile dell’Unità organizzativa Comando presso la Polizia Municipale di Figline e Incisa Valdarno, responsabile di Reparto presso la Polizia Roma Capitale, Comandante di Polizia Municipale presso l’Unione dei Comuni del Pratomagno. Nel 2023 è arrivato a Grosseto come Ispettore di polizia locale e da oggi assume l’incarico di Comandante della Polizia Municipale di Castiglione della Pescaia.

«Affronto questo incarico – commenta il neo Comandante Edoardo Morrocchi – cercando di portare sul territorio le esperienze maturate durante i miei incarichi in Toscana e anche a Roma. Spero, in questo ambiente a me nuovo, di acquisire nuove esperienze. La realtà costiera ha le sue particolarità, e cercherò di gestirle al meglio».

Morrocchi subentra ad un vero e proprio pilastro dell’amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia, il Comandante Gemma Bromo, che è andata in pensione.

Gemma Bromo

Entrata nel 1983 come “vigile stagionale”, Gemma Bromo è poi diventata la memoria storica del paese, per il quale ha ricoperto il ruolo di Comandante della Polizia Municipale dal 1991. Una presenza costante sul territorio nella risoluzione di tanti problemi. Nel corso degli anni ha seguito fatti di cronaca, atti amministrativi, dato supporto per eventi sportivi di rilievo, collaborato a stretto contatto con Prefettura e Questura quando a Castiglione della Pescaia sono arrivati Ministri, presidenti o grossi nomi dello spettacolo, riuscendo a mantenere sempre ottimi rapporti con tutti gli amministratori che si sono succeduti nelle diverse legislature.

«Oggi per il Comando della Polizia Municipale del Comune di Castiglione della Pescaia – afferma il sindaco Elena Nappi – è un giorno veramente particolare, si chiude un’era, quella di Gemma Bromo, che per 40 anni ha governato le dinamiche della mobilità, sempre più complesse, del nostro territorio e monitorato sulla sua sicurezza ed accessibilità, e se ne apre un’altra con Edoardo Morrocchi, nel segno dell’innovazione e della dinamicità progettuale da applicare ad un paese difficile da gestire in alcuni momenti dell’anno, ma a misura d’uomo in altri. Ringrazio, personalmente ed a nome di tutta l’amministrazione, Gemma per il lavoro svolto e la dedizione dimostrata in ogni attività messa in campo e faccio gli auguri di buon lavoro al nuovo entrato per un’efficacie e costruttiva collaborazione».