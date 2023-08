Superpalio: le associazioni e i comitati fissano il regolamento e lo statuto della manifestazione

Castiglione della Pescaia (Grosseto). La regata remiera denominata Superpalio è una competizione che dagli anni ’80 vede sfidarsi gli equipaggi di Castiglione della Pescaia, Isola del Giglio, Orbetello e Porto Ercole. Nel corso degli anni si è svolta con cadenza annuale, salvo il mancato svolgimento di alcune edizioni.

Al fine di arrivare ad una regolamentazione e dare organicità all’evento si sono riuniti, a Castiglione della Pescaia, i responsabili delle associazioni e dei comitati che hanno organizzano i pali nelle varie località: per l’Asd Palio di Castiglione della Pescaia Giancarlo Farnetani, per il Comitato Palio di Isola del Giglio Mamiliano Schiaffino, per il Comitato Palio di Orbetello Gianluca Santi e per il Comitato Palio di Porto Ercole Oreste Milozzi.

Il regolamento e lo statuto

Al termine dell’incontro è stato sottoscritto, dai presidenti dei 4 Comitati Palio dei paesi partecipanti, lo statuto e il regolamento della gara dove è stato stabilito che dal 2023, e per i Superpalii a seguire, verrà eseguita una regolare rotazione che definirà la sede ospitante il Superpalio di ogni anno, a prescindere dal paese vincitore dell’edizione precedente.

E’ stata condivisa la seguente scaletta che si ripeterà ogni 4 edizioni:

2023 – Isola del Giglio;

2024 – Orbetello;

2025 – Castiglione della Pescaia;

2026 – Porto Ercole.

L’edizione 2023 si svolgerà all’Isola del Giglio, in località Campese, il 2 settembre.

L’importante novità è data dall’aver uniformato la lunghezza del campo gara e soprattutto i quattro comitati partecipanti avranno a disposizione le stesse tipologie di imbarcazioni concesse in comodato dalla cooperativa la Peschereccia di Orbetello, che ha messo a disposizione degli equipaggi quattro gozzi nazionali sedile fisso.

L’incontro è stata occasione per rivolgere un sentito ringraziamento al presidente della cooperativa per la disponibilità dimostrata e per l’aiuto che ha dato per sostenere questa importante iniziatiae.

Le imbarcazioni in comodato quinquennale sono state così assegnate:

• Castiglione della Pescaia – T. Giannella

• Isola del Giglio – T. Feniglia

• Orbetello – Fibbia

• Porto Ercole – Gorghiti

Questi i colori sociali delle località partecipanti al Superpalio:

• Castiglione della Pescaia – Celeste/Oro

• Isola del Giglio – Bianco/Rosso

• Orbetello – Rosso/Blu

• Porto Ercole – Giallo Verde

Con la sottoscrizione degli accordi tra le quattro associazioni si va a completare un percorso iniziato alcuni anni fa e che oggi trova una sua collocazione nel calendario della manifestazioni palistiche del territorio maremmano.