Veleggiata in Rosa: torna l’appuntamento dedicato alle donne colpite dal tumore al seno

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Prenderà il via alle nove di domenica 23 luglio la seconda edizione della Veleggiata in Rosa, quando una decina di imbarcazioni a vela saranno a disposizione per le donne operate al seno. L’iniziativa è gratuita e i posti sono limitati. A bordo ci saranno anche alcuni rappresentanti dell’Università di Siena per fare un po’ di divulgazione scientifica sul progetto Life Delfi.

Il ritrovo è alle 8.30 davanti all’Hotel Roma di Castiglione della Pescaia, mentre il rientro è previsto per le 14.

Al fianco di Insieme in Rosa, l’associazione che promuove l’evento, anche il circolo Amici della Vela, che si è dichiarato entusiasta dell’iniziativa per questo secondo anno: «Quest’anno avremo a bordo dei ricercatori dell’Università di Siena – afferma il presidente di Amici della Vela, Franco Saletti –, che si occupano dell’avvistamento e della ricerca dei cetacei. Sarà dunque un ulteriore stimolo per uscire in mare».

«É veramente un bel messaggio di solidarietà per le donne operate e colpite dal tumore al seno – afferma la dottoressa Alessandra Buonavia –, sicuramente il mare, il sole e il vento sono terapeutici in una atmosfera di condivisione reciproca di tutte le donne che si aiutano a vicenda e che cercano di superare un momento difficile che le ha colpite. L’attività fisica, inoltre, è fondamentale per la salute e anche la barca a vela è un qualcosa che aumenta la qualità della vita, come evidenziato dagli ultimi studi dell’Università di Milano. Sono molto contenta di questa prossima esperienza di vela terapia».