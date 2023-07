Cassonetti intelligenti: tornano gli eco-informatori per dare tutte le informazioni sul corretto utilizzo

Castiglione della Pescaia (Grosseto). A Castiglione della Pescaia proseguono le attività di informazione e sensibilizzazione della cittadinanza legate alla riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti.

A partire da domani, torneranno in paese e a Punta Ala gli eco-informatori, personale appositamente formato da Sei Toscana, che si occuperà di assistere i cittadini e le attività, presidiando le nuove postazioni di raccolta e illustrando le corrette modalità di conferimento dei rifiuti.

“Il percorso che abbiamo intrapreso insieme a Sei Toscana – commenta il sindaco Elena Nappi – prevede il coinvolgimento di tutta la comunità, residenti e turisti. Questa attività sarà svolta sia in paese che a Punta Ala per cercare di contattare il maggior numero di persone possibili e per rispondere a tutte le loro domande”.

Gli orari

Gli eco-informatori saranno a disposizione di cittadini e attività ogni giorno, da domani a domenica 23 luglio, dalle 9 alle 13, e presidieranno tutte le nuove postazioni di raccolta. Per vedere il calendario preciso è possibile visitare la pagina del Comune di Castiglione: https://seitoscana.it/comuni/castiglione-della-pescaia/raccolta-rifiuti.

È a disposizione dei cittadini anche un video-tutorial che spiega come utilizzare i nuovi contenitori: