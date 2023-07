Palio dei giovani e Palio delle donne: presentati drappi e equipaggi, sorteggiate corsie

Castiglione della Pescaia (Grosseto). L’associazione Palio marinaro di Castiglione ha presentato equipaggi e drappi, oltre all’estrazione delle corsie dei palii estivi.

Nel piazzale dell’ex bagno Marystella, alla presenza delle autorità cittadine, con il sindaco Elena Nappi e il consigliere delegato alle tradizioni, Jessica Biancalani, il presidente del Palio Giancarlo Farnetani ha svelato ufficialmente i quattro drappi: quello dei giovani dipinto da Pamela Menini, delle donne disegnato da Barbara Gottardo e quello dei senior e dei “veterani” dedicato a Italo Calvino, realizzato dall’artista fiorentina Paola Imposimato.

Pubblico numeroso per una serata attesa. Poi la presentazione di tutti gli equipaggi e l’estrazione delle corsie. Tra le tante novità di quest’anno anche l’istituzione del trofeo “Palio di Castiglione della Pescaia”, con i rioni che ad ogni corsa avranno un punteggio: 10 punti al 1° classificato, 8 punti al 2°, 6 punti al 3°, 4 punti 4°, 2 punti 5° rione classificato. Sabato 15 luglio, alle 19, la corsa riservata ai giovani, giunta alla 44^ edizione, e domenica 16 luglio quella riservata alle donne per la 24^ edizione.

Medesimo il campo di regata, partenza dal faro Rosso, una vasca verso Capèzzolo per l’unica virata e lunga volata con l’ingresso nel porto canale e l’arrivo di fronte al monumento ai caduti, dopo circa 1500 metri. L’associazione ha previsto un collegamento audio in diretta per seguire la corsa dal molo e, per il palio di domenica alle 18, dal piazzale Marystella ad accompagnare le rematrici al molo ci sarà la banda della Città di Grosseto che attraverserà il centro cittadino.

«Il ringraziamento va a tutti i partecipanti, al consiglio direttivo e ai vogatori – ha detto il sindaco Nappi –. Le tradizioni, come il Palio, vanno conservate e di onorarle a tutti i costi. Già la presentazione alla sala Pegaso nella sede della Regione Toscana è stata un successo. Buon Palio a tutti».

«Dopo la pandemia, l’anno scorso il Palio ha ripreso il suo percorso – ha detto Farnetani –, partecipando anche al Superpalio con un equipaggio misto. E i nostri atleti hanno partecipato anche a due gare nazionali e al palio dei Tre porti a Civitavecchia con due equipaggi, i maschi sono arrivati secondi e le ragazze hanno vinto. Stiamo lavorando alla realizzazione di un libro e un grazie va ai tanti castiglionesi che hanno fornito le foto e i ricordi».

Gli equipaggi

Rione Castello, timoniere Alessio Maselli, 1° remo Ettore Martini, 2° remo Riccardo Mugnai, 3° remo Alessio Ghini, 4° remo Cristian Loffredo .

Rione Marina, timoniere Viola Piccardi, 1° remo Niccolò Foderi, 2° remo Mattia Cozzolino, 3° remo Leonardo Scovaventi, 4° remo Niccolò Tompetrini.

Rione Piazza, timoniere Tommaso Temperani, 1° remo Andrea Lonzi, 2° remo Andrea Salvadori, 3° remo Samuele Menicagli, 4° remo Gabriele Belcari.

Rione Ponte Giorgini, timoniere Manuel Salvafondi, 1° remo Lorenzo Roghi, 2° remo Alessandro Chechi, 3° remo Gabriele Cittadini, 4° remo Filippo Bennati.

Rione Portaccia, timoniere Lorenzo Valduga, 1° remo Matteo Mucci, 2° remo Eduardo Bolognini, 3° remo Kevin Terni, 4° remo Antonio Canestri

Rione Castello, timoniere Alice Viti, 1° remo Jessica Vannini, 2° remo Dalila Stoppa Tigli, 3° remo Assunta Maria Bovenzi, 4° remo Maria Elisa Santos Nascimento.

Rione Marina, timoniere Julia Reis Dos Santos, 1° remo Elisabetta Olivelli, 2° remo Alessia Guarriello, 3° remo Alessandra Avataneo, 4° remo Sara Roggiolani.

Rione Piazza, timoniere Erika Niccolaini, 1° remo Elisa Loffredo, 2° remo Sara Salvadori, 3° remo Claudia Cigni, 4° remo Costanza Todini.

Rione Ponte Giorgini, timoniere Martina Venturi, 1° remo Marianna Sanchini, 2° remo Francesca Guidetti. 3° remo Francesca Grassi, 4° remo Petra Bonarini.

Rione Portaccia, timoniere Laura Capecchi, 1° remo Helena Minnai, 2° remo Irene Galletti, 3° remo Claudia Minnai, 4° remo Rebecca Iori.