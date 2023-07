Colonie feline e aree sgambamento, il comitato 4 zampe: “Snobbate nostre richieste”

Castiglione della Pescaia (Grosseto). È “con grande amarezza” che il comitato 4 zampe Castiglione della Pescaia prende atto “della mancata risposta da parte dell’amministrazione comunale ai quesiti posti con la nota Pec trasmessa in data 22 maggio 2023, in cui si evidenziavano alcune criticità importanti, rilevate dal neonato gruppo, nell’ambito delle competenze del Comune, riferite agli affari animali“.

“Purtroppo, dopo più di un mese e mezzo dall’invio della e-mail contenente diverse domande relative ai problemi dei gatti delle colonie feline e della mancata creazione dell’area sgambamento più volte promessa – continua la nota del comitato –, ancora il Comune latita, non risponde alla nota, e non prende i necessari provvedimenti”.

“Nella nota, il comitato temporaneo ‘4 zampe Castiglione della Pescaia’ aveva richiesto – prosegue il comunicato -:

1. aggiornamento sulla situazione della sterilizzazione dei gatti presenti nelle colonie feline, dato che l’amministrazione aveva comunicato alle associazioni competenti della stipula di un’apposita convenzione con un veterinario del paese, e per adesso non si è avuto notizia di ciò;

2. fattibilità di una convenzione da sottoscrivere con le associazioni locali competenti, riguardante la possibilità di concedere contributi per il mantenimento dei felini;

3. possibilità di ottenere la gratuità del suolo pubblico per l’organizzazione di mercatini dedicati alla raccolta dei fondi per gli animali;

4. possibilità di prendere visione del numero dei cani affidati in convenzione da parte del Comune a Zooservice Grosseto per cercare di darli in affido;

5. eventuale opportunità di creare un luogo idoneo per la fase post-operatoria delle sterilizzazioni per i felini;

6. eventuale opportunità di creazione di un’area per lo sgambamento dei cani visto che, per la presenza di animali selvatici, le pinete non sono frequentabili e le spiagge destinate sono tristemente carenti di servizi”.

“Relativamente ai punti 1 e 6 vorremmo fare delle precisazioni. Pare che, successivamente alla nostra richiesta, sia stata fatta dal Comune una convenzione con il veterinario del paese, purtroppo rivolta ad un numero esiguo di sterilizzazioni (30), che non soddisfa assolutamente le reali necessità della popolazione felina presente sul territorio di competenza. In relazione alla richiesta della creazione di un’area da adibire allo sgambamento per i cani, abbiamo redatto un progetto che potrebbe facilitarne la realizzazione, se il Comune fosse interessato a crearla – termina il comunicato -. Avremmo apprezzato quantomeno una risposta, anche negativa, ma volta a dimostrare un minimo interesse verso gli animali presenti sul territorio. Purtroppo siamo molto delusi dal comportamento che il Comune, anche in questo caso, ha tenuto”.