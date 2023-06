Gruppo del buon vicinato: nominati il coordinatore e il referente di Castiglione della Pescaia

Castiglione della Pescaia (Grosseto). “In qualità di nuovo coordinatore del ‘Gruppo del buon vicinato’ del Comune di Castiglione della Pescaia e delle sue frazioni, che aderisce all’associazione Controllo del Vicinato nazionale, desidero prima di tutto ringraziare il fondatore ed ex coordinatore Sergio Rubegni, che ha proposto il sottoscritto, per sostituirlo in questo incarico delicato ed importante per la nostra Comunità”.

A dichiararlo è Massimo Laviano (nella foto).

“Tutti noi siamo grati a Sergio per aver creato dal nulla questo Gruppo nel 2015, che in pochi anni ha visto crescere in modo significativo il gradimento di molti concittadini, i quali di buon grado hanno deciso di condividere questa ‘best-practice’, molto consolidata a carattere nazionale e sviluppatissima soprattutto nel nord-Italia – continua Laviano -. Un doveroso ringraziamento va anche a tutti i vice coordinatori, che con tutti noi hanno saputo, in questi anni, costruire un gruppo coeso ed affiatato. Il futuro ci riserva nuove sfide che affronteremo tutti insieme, con lo spirito della solidarietà e cooperazione, lasciando da parte, come sempre, ogni appartenenza partitica o politica. A questo proposito, desidero citare l’articolo 3.1 dello statuto dell’associazione Controllo del Vicinato nazionale: ‘L’associazione di Controllo del Vicinato è un’associazione senza scopo di lucro, di promozione sociale, apartitica, aconfessionale, asindacale, laica’”.

Domenica 25 giugno, alle 18.00, si svolgerà il consueto “Aperitivo del Vicinato“, in programma a Villa Maremma, in località Case Bai Buriano, ospiti di Italo Paccoi, che gentilmente mette a disposizione la struttura e che sarà il referente per il territorio di Castiglione della Pescaia dell’associazione Controllo del Vicinato (www.acdv.it).

“In questa occasione conviviale, saranno ufficializzate dagli aderenti al Gruppo le nomine del sottoscritto e di Italo – spiega Laviano –. Per motivi meramente organizzativi, chi fosse interessato è pregato gentilmente di confermare la propria partecipazione comunicando il proprio nominativo e il numero di presenze all’indirizzo e-mail dell’organizzazione buonvicinatogrosseto@gmail.com o in alternativa al mio numero di telefono personale – whatsapp +39.339.3267258. Ringrazio fin d’ora tutti coloro che, mi auguro numerosi, saranno presenti a questo evento, dove potremo scambiarci idee e proposte per il bene del Gruppo“.