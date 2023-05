Sicurezza, Coldiretti: “Lupo a spasso in paese, avvistato nei pressi del porto”

Castiglione della Pescaia (Grosseto). I lupi “bussano” alle porte di casa.

Questa volta è accaduto a Castiglione della Pescaia, sul litorale, dove un esemplare di lupo è stato avvistato aggirarsi nella zona del porto nella tarda sera di martedì 16 maggio. A documentarlo è un video di uno dei residenti che bene definisce i contorni di una presenza che non è più rara, nè inusuale nemmeno per le aree periurbane ed i centri abitati. Un altro episodio risale allo scorso gennaio.

Gli incontri con i lupi, in tutta la provincia, e nella regione, sono ormai all’ordine del giorno. Così come le predazione ai danni degli allevatori. A renderlo noto è Coldiretti Grosseto, che torna a chiedere un piano nazionale per la gestione della specie selvatica.

“Così come per i cinghiali per gli agricoltori, i lupi non sono più soltanto un problema per gli allevatori, ma per tutta la comunità. La loro presenza, vicino alle abitazioni, sempre più ricorrente, rappresenta un potenziale pericolo per la sicurezza e la tranquillità dei cittadini. Il loro habitat non sono le città. Le istituzioni devono con coraggio definire un Piano nazionale che guardi a quello che hanno fatto altri Paesi dell’Unione Europea, come Francia e Svizzera – prosegue Coldiretti Grosseto -. Serve responsabilità nella difesa degli allevamenti, dei pastori e degli allevatori, che con coraggio continuano a presidiare le montagne e a garantire la bellezza del paesaggio. Senza i pascoli le montagne muoiono, l’ambiente si degrada e frane e alluvioni minacciano le città”.

