“Dalla parte degli animali”: in paese nasce un comitato temporaneo

Castiglione della Pescaia (Grosseto). “4 zampe Castiglione della Pescaia” è un comitato temporaneo senza persona giuridica, creato da parte di cittadini, residenti e non, nel comune di Castiglione della Pescaia, uniti da sincero amore per il benessere degli animali sia selvatici che d’affezione, con particolare riferimento ai “randagi”, che purtroppo non trovano sostegno da parte degli enti e delle istituzioni competenti sulla materia.

Altro obiettivo del comitato è quello di creare sinergie e progettualità condivise con le altre associazioni presenti sul territorio, con lo scopo di tutelare il benessere degli animali nel rispetto delle loro esigenze biologiche ed etologiche, promuovendo politiche che favoriscano la diffusione di valori etici e culturali finalizzati allo sviluppo di una corretta interazione persona-animale.

Come aderire

Per aderire al comitato si può contattare la referente Alessandra Bonazzo al numero telefonico 340.4135133 o all’indirizzo e-mail 4zampecastiglionedp@gmail.com.