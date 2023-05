Collisione tra due barche con 15 persone: esercitazione per testare i soccorsi in mare

Punta Ala (Grosseto). Un’esercitazione congiunta tra Guardia Costiera di Porto Santo Stefano, Emergenza territoriale della zona grossetana della 118, con la collaborazione della direzione del porto turistico di Punta Ala, le Misericordie, l’Anpas e la Croce Rossa Italiana si è svolta oggi nelle acque del Comune di Castiglione della Pescaia.

L’esercitazione

La finalità di questo tipo di esercitazione, che ha visto la simulazione di una collisione tra due natanti, con a bordo circa quindici persone, in prossimità del porto turistico, è quella di verificare l’approccio condiviso tra soccorso marittimo ed emergenza territoriale, mettendo in risalto la collaborazione tecnica ed operativa del soccorso in mare.

La Capitaneria di Porto, con il suo ruolo istituzionale, ha coordinato tutte le fasi del soccorso in mare, sia con mezzi propri che con l’ausilio di mezzi e personale presenti nel porto ed immediatamente disponibili a prestare assistenza.

In particolare, l’esercitazione ha testato il dispositivo operativo della macchina dei soccorsi per questo tipo di incidente, specialmente per quello che concerne i momenti di interfaccia tra la gestione dell’emergenza in mare e quella a terra.

Proprio per tale ragione l’evento è stato preceduto da una serie di incontri mirati, tra la Guardia Costiera ed il 118, l’ultimo dei quali tenutosi lo scorso 9 maggio nella Prefettura di Grosseto, in occasione del quale sono state messe a punto modalità e tempistiche della predetta esercitazione.