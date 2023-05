Esercitazione per le procedure di soccorso in mare: simulato incidente tra due natanti

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Dalle 10.00 alle 12.00 di giovedì 11 maggio, in prossimità del porto di Punta Ala, sarà effettuata un’esercitazione per la verifica delle procedure di soccorso in mare.

In tale circostanza sarà simulato l’incidente tra due natanti di grosse dimensioni con a bordo circa 20 persone/simulatori.

All’esercitazione prenderanno parte personale e mezzi dell’Arma dei Carabinieri, dell’Ufficio circondariale marittimo di Porto Santo Stefano, del Servizio emergenza sanitaria 118, del comitato della Cri di Grosseto, della Polizia Municipale di Castiglione della Pescaia, della direzione del porto di Punta Ala e delle associazioni di volontariato.