Scuola dell’infanzia: il parco giochi intitolato alla maestra Lucia Righettini

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Il parco giochi della scuola dell’infanzia alle Paduline ieri, lunedì 3 aprile, è stato intitolato a Lucia Righettini, la docente prematuramente scomparsa che ha dedicato la sua vita a favore della felicità dei bambini.

La cerimonia

Alla cerimonia era presente il sindaco Elena Nappi, il dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo “Orsino Orsini” Angelo Salvatore Costarella, le colleghe, gli amici, i parenti, il marito ed i figli della maestra.

«Il gesto simbolico d’intitolare questa zona della scuola a Lucia – ha detto il sindaco Elena Nappi – è un modo per riconoscere pubblicamente il suo operato a favore della comunità castiglionese, che negli anni ha saputo apprezzare l’importante ruolo educativo e formativo portato avanti».

«Non avrei mai pensato di poter celebrare il compleanno di mamma nel parco giochi della scuola materna – ha detto visibilmente commossa Viviana Muscarà, la figlia -, dove ha lavorato per tanti anni. A rendere speciale questo giorno è stato il Comune di Castiglione della Pescaia che ci ha permesso di dedicare questo parco giochi alla memoria di mamma. Un grazie di cuore alla disponibilità della scuola materna, alle insegnanti, al preside e agli abitanti di Castiglione oggi presenti per la grande emozione che ci è stata regalata».

«E’ stato un evento ben organizzato dall’amministrazione – ha aggiunto l’altro figlio, Alessio Muscarà – per ricordare l’operato di nostra madre nei confronti della comunità castiglionese in questo giorno particolare. Un evento pieno di testimonianza d’affetto e di amore nei suoi confronti ed in quelli della nostra famiglia. Siamo felici che quanto fatto dalla maestra Lucia, come tutti la conoscevano, in oltre quaranta anni, sia stato riconosciuto: un atto che permette alla memoria di continuare nel tempo».

«Una donna – ha aggiunto Nappi – che ha avuto un ruolo importante nella formazione di molti castiglionesi. Da lei sono arrivati i primi insegnamenti per affrontare il mondo. Per tutti noi ritrovarsi all’interno di quel plesso scolastico è stata un’occasione ricca di emozioni e ricordi, condivisi con le molte famiglie presenti alla cerimonia. Lucia è stata una donna di grande generosità, dote che la caratterizzava come la semplicità d’animo, la capacità di relazionarsi, la voglia di aiutare il prossimo, tutto portato avanti sempre con la sua innata gentilezza, pregi che ognuno di noi porta con se e custodisce nel proprio cuore».

«Scoprire quella targa assieme al dirigente scolastico e alla famiglia di Lucia Righettini – conclude Elena Nappi – per tutti noi è stato un modo per dire grazie al suo impegno educativo, ma anche per il costruttivo rapporto avuto con la comunità locale».