“Le vie green di Filippa”: le bellezze di Castiglione della Pescaia in mostra su Sky

Castiglione della Pescaia. Il rilancio della destinazione turistica del territorio di Castiglione della Pescaia ed il consolidamento del brand reputation passano anche attraverso interventi di promozione realizzati su canali televisivi internazionali. Una decisione presa dalla Giunta Nappi, che ha come obbiettivo la promozione turistica di tutto il territorio castiglionese attraverso la narrazione delle proprie peculiarità.

Le puntate

Saranno realizzati cinque episodi di circa 5 o 6 minuti con una quindicina di repliche su Sky Sport Uno HD, Sky Sport Arena, Sky Sport Action +, Cielo, sul canale 26 del digitale terrestre, ed attraverso questa importante vetrina mediatica che ha al suo attivo oltre 4 milioni di abbonati ed un pubblico stimato di circa 13 milioni di telespettatori, si potrà amplificare sia la conoscenza dei luoghi e degli eventi del turismo culturale e sportivo castiglionese, che il patrimonio ambientale del centro turistico e delle sue quattro frazioni.

Sarà Filippa Lagerback a raccontare le caratteristiche salienti della cittadina costiera all’interno della rubrica “Le vie green di Filippa“. Quattro episodi, ognuno contrassegnato da una propria identità. Nel primo la nostra testimonial passeggerà nel borgo castiglionese raccontando la sua storia ed il suo amore per Calvino, nel secondo salirà in sella della sua bici e-bike per percorrere i sentieri castiglionesi attraversando le bellezze di Rocchette e Tirli. La terza puntata sarà dedicata alla Casa Rossa Ximenes ed ai percorsi della riserva naturale della Diaccia Botrona e la quarta vedrà Filippa Lagerback di nuovo sulle due ruote alla scoperta di Buriano, Vetulonia e San Guglielmo. Un ultimo importante servizio prenderà posto all’interno del format “L’Italia a cavallo” su Equ TV di Icarus Ultra in onda su Sky Sport e Cielo e sarà interamente dedicato a Punta Ala, con un palcoscenico internazionale grazie al polo ed a tutti gli sport e le meraviglie ambientali in cui è immersa.

«Abbiamo deciso – afferma il sindaco Elena Nappi, che segue in prima persona la comunicazione ed il marketing dell’amministrazione comunale – di dare risalto grazie a questi media al nostro borgo storico, alla sentieristica, alla Diaccia Botrona e alle frazioni che meritano un respiro internazionale. Proseguiamo nel potenziamento della promozione turistica del Comune, che per essere al passo con i tempi deve adottare strategie sempre più efficaci e diversificate come i canali televisivi tematici presenti in questa importante piattaforma».

«Il nostro lavoro in ambito turistico ed ambientale, che annualmente viene riconosciuto con prestigiose attestazioni nazionali ed internazionali, è il risultato di un’importante azione svolta negli anni che merita di essere conosciuta grazie anche alla possibilità di mettere in rete tutte le nostre attività. Questo si traduce in un costante aumento di presenze turistiche sul territorio comunale, che ormai gioca alla pari in termini di attrattività con le più importanti realtà culturali della Toscana. I social media – conclude Nappi – hanno contribuito a cambiare positivamente la promozione dei territori attraverso un costante aggiornamento in tempo reale dei pensieri di utenti e fruitori che descrivono e commentano le loro esperienze. Un’analisi utile ad individuare location simbolo scelte per gradimento da castiglionesi e turisti e novità da proporre per conquistare i molti abbonati a questo gruppo di emittenti».