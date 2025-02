“Arriva la guerra, tutti giù per terra!”: la fiaba in scena in biblioteca

Castiglione della Pescaia (Grosseto). “Arriva la guerra, tutti giù per terra!” è la fiaba che il Teatro Studio porta in scena sabato 22 febbraio, alle 16, alla biblioteca comunale “Italo Calvino” di Castiglione della Pescaia, per la rassegna “Favole e Sogni”.

La favola

Una fiaba per riflettere sul tema della cooperazione, della pace e della guerra. I bambini verranno trasportati dal racconto nella storia e nell’azione teatrale, ora come osservatori, ora come interlocutori, per comprendere gli eventi narrati e cercare soluzioni.

Un momento speciale, per grandi e bambini, che avranno l’opportunità di scoprire racconti inediti, coinvolgenti e riflessivi.