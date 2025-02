Raccolta differenziata: iscrizioni ancora aperte per i focus group di Sei Toscana

Grosseto. Il progetto di ascolto e partecipazione promosso da Sei Toscana, in collaborazione con Ato Toscana Sud, sta riscuotendo grande interesse e continua a raccogliere adesioni.

Il coinvolgimento di quei cittadini che “vogliono fare la differenza”, come recita lo slogan, avverrà attraverso una serie di focus group durante i quali, utilizzando uno strumento proprio della ricerca sociale, i partecipanti avranno la possibilità di esprimere le proprie motivazioni, il proprio vissuto, le proprie convinzioni, ma anche le difficoltà che influenzano il loro comportamento nel conferimento dei rifiuti. L’obiettivo è proprio quello di includere i cittadini nella costruzione della futura comunicazione di Sei Toscana per un miglioramento della qualità della raccolta differenziata.

L’indagine si rivolge a cittadini di età compresa tra i 18 e gli 80 anni e per presentare la propria candidatura è necessario compilare il modulo di pre-adesione entro venerdì 21 febbraio alla pagina https://seitoscana.it/fare-la-differenza oppure dall’homepage diwww.seitoscana.it.

Le interviste dei focus group avranno la durata di circa due ore e al loro termine i partecipanti riceveranno un piccolo omaggio come ringraziamento. In questa prima fase, l’indagine di rivolge ai cittadini di Arezzo; Grosseto, Capalbio, Castiglione della Pescaia, Civitella Paganico, Follonica, Manciano, Orbetello, Scarlino; Abbadia San Salvatore, Buonconvento, Colle di Val d’Elsa, Monteroni d’Arbia, Piancastagnaio, Poggibonsi, San Gimignano, San Quirico d’Orcia; Piombino, Campiglia Marittima, Sassetta, e Suvereto.

I focus group a Castiglione della Pescaia

Saranno otto le persone, di età compresa tra i 18 e gli 80 anni, residenti nel bacino di utenza che comprende il Comune di Castiglione della Pescaia, che potranno partecipare al focus group, l’indagine sulla raccolta differenziata che ha l’obiettivo di ascoltare e coinvolgere direttamente i cittadini nella comunicazione e nella costruzione delle future campagne di sensibilizzazione per migliorare la qualità della raccolta differenziata, progettando insieme un futuro ancora più sostenibile.

«Un momento di condivisione e di confronto importante – afferma il sindaco Elena Nappi – per avere, da uno spaccato significativo della comunità, suggerimenti e consigli per migliorare la nostra raccolta differenziata, vivere nel rispetto del nostro ambiente e raccogliere proposte utili per soluzioni sempre più all’avanguardia e innovative».

I focus group si svolgeranno nel mese di marzo e c’è tempo fino al 21 febbraio per partecipare. I candidati potranno compilare il form per la pre-iscrizione direttamente sul sito di Sei Toscana; i selezionati, che saranno ricontattati tramite mail per i dettagli dell’iniziativa, parteciperanno ad un confronto di gruppo costruttivo sul tema della raccolta differenziata dei rifiuti guidati da esperti del settore.

Capire quali sono gli ostacoli, le difficoltà e le motivazioni che influenzano il comportamento delle persone nel conferimento dei rifiuti aiuterà a migliorare la qualità dei servizi offerti.