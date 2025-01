Politiche sociali e bilancio: l’amministrazione si confronta con i cittadini

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Coesione sociale, inclusione, attenzione alle fasce deboli della propria comunità. Il Comune di Castiglione della Pescaia si è confrontato con la popolazione illustrando, durante un’assemblea pubblica nella sala del Consiglio comunale, i temi della gestione economica e delle politiche sociali messe in atto sul territorio. Un momento di confronto aperto con la cittadinanza per condividere dati e azioni concrete realizzate dall’amministrazione comunale.

«Un quinto delle spese del bilancio comunale viene impegnato per il sociale in tutte le sue forme, sanità, scuola, disabilità, strutture – ha spiegato il sindaco Elena Nappi -, per questo motivo è importante informare e rendere i nostri cittadini partecipi delle scelte che facciamo. L’obiettivo di incontri come questo è proprio quello rafforzare il dialogo tra istituzioni e cittadini, cercando soprattutto di far conoscere le difficoltà e le decisioni, non sempre facili, che quotidianamente ci troviamo ad affrontare considerando i continui tagli di risorse che subiamo dallo Stato, l’aumento dei costi dei servizi e la burocrazia che rende sempre più complesso fare gli affidamenti: un gioco di equilibri sempre più delicato e complesso che può essere raggiunto solo grazie ad un ottimo lavoro di squadra per il quale ringrazio uffici e amministratori».

«Il bilancio – ha dichiarato l’assessore al bilancio Susanna Lorenzini – rappresenta il cuore pulsante della nostra amministrazione. È lo strumento chiave per una gestione efficiente delle risorse destinate a soddisfare le esigenze dei cittadini. In quest’ottica dobbiamo far fronte ai sempre minori trasferimenti da parte dello Stato che ci impegnano a cercare ed indirizzare risorse proprie verso tanti settori per noi fondamentali quale il sociale».

Nel 2024 il Comune ha destinato più di 700mila euro in incentivi economici a favore delle famiglie. Dalla Pubblica Istruzione ai servizi per i minori, dai servizi al cittadino ai contributi alle associazioni sociali e sanitarie, al sostegno agli anziani, agli incentivi per lo sport, risorse che, nonostante le difficoltà, l’amministrazione riesce ad offrire alla popolazione per il 90% da risorse proprie dell’ente e grazie anche a trasferimenti statali e regionali.

«Il sociale è una voce molto importante nel bilancio di questa amministrazione – ha spiegato l’assessore al welfare Sandra Mucciarini – e, nonostante le difficoltà, ogni anno riusciamo a destinare grosse cifre nelle politiche sociali e a dare contributi a quella fascia di popolazione che ne ha più bisogno. Una grossa fetta, più di 158mila euro, viene impiegata nel sostegno ai minori con servizi quali la colonia marina, il Pacchetto scuola, il sostegno agli alunni disabili, i buoni per il trasporto scolastico e i buoni sport; quasi 300mila euro vanno per investimenti, servizi e contributi alla Pubblica Istruzione, dalla mensa scolastica allo scuolabus, alla realizzazione dei tanti progetti delle nostre scuole; tra contributo affitti, emergenza abitativa, rimborso spese per il gas Gpl e i pacchi alimentari riserviamo 143mila euro per sostegni al cittadino e più di 400mila euro vanno a sostegno del Coeso per la disabilità, il supporto alla genitorialità, il disagio socio economico e le dipendenze, la Casa albergo, gli anziani non autosufficienti, il contrasto al disagio sociale e l’integrazione socio-sanitaria. All’emergenza abitativa riserviamo annualmente più di 40mila euro. Un grosso contributo va alle nostre associazioni sociali e sanitarie, alla comunità familiare per anziani di Vetulonia, alle associazioni sportive e ricreative per le loro attività e manifestazioni. Le associazioni, il volontariato, sono importanti per il territorio. Come Comune teniamo molto alla coesione sociale della nostra comunità ed è per questo che ci impegniamo nel sociale e per la tutela delle fasce più deboli della popolazione».