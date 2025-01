Trasparenza e innovazione: ecco il nuovo sito istituzionale del Comune

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Martedì 7 gennaio sarà online il nuovo sito istituzionale del Comune di Castiglione della Pescaia.

Un aggiornamento, progettato e sviluppato nel rispetto delle linee guida di design imposte dall’Agenzia per l’Italia digitale (Agid), che rappresenta un importante passo avanti verso una comunicazione più chiara, accessibile e moderna, conforme agli standard nazionali di trasparenza e innovazione digitale.

«Un cambio completo di impostazione – dichiara il sindaco Elena Nappi – che ci mette in linea con la normativa nazionale e rende più facile ed intuitiva la fruibilità del sito istituzionale, che è uno strumento indispensabile per conoscere tutto ciò che l’amministrazione fa. La Pubblica Amministrazione parla con gli atti e tutto ciò che decide è di dominio pubblico, quindi deve essere facile da trovare per chiunque e deve essere anche uno strumento che alleggerisce gli uffici dal dare informazioni reperibili sul sito, così da snellire le procedure e far lavorare tutti in maniera migliore e con meno distrazioni da richieste esterne. Ogni utente potrà essere autonomo nel trovare tutto ciò che gli interessa: ordinanze, regolamenti, delibere, bandi e progetti, nonché informazioni utili su tutto ciò che riguarda eventi, musei, farmacia, orari e modifiche».

Nella riorganizzazione del sito, proprio per garantire che il portale mantenga un design coerente con i requisiti previsti da Agid, alcune sezioni non saranno più disponibili, ma consultabili attraverso nuovi strumenti che ne assicureranno continuità di servizio e piena accessibilità.

L’obiettivo è quello di garantire ai cittadini un’esperienza digitale sempre più funzionale e inclusiva.

Le novità

Ecco cosa cambia: la sezione “Amministrazione trasparente” sarà dedicata alla pubblicazione di documenti, dati e informazioni ai sensi della normativa sulla trasparenza amministrativa; dall’Albo pretorio online sarà possibile continuare a consultare gli atti e i documenti ufficiali del Comune; il Portale al Cittadino sarà la piattaforma dedicata all’interazione diretta con i cittadini per ottenere informazioni e servizi personalizzati; lo Sportello telematico comunale offrirà un punto di accesso unico per i principali servizi comunali.

Gli uffici comunali rimarranno a disposizione degli utenti per fornire assistenza e chiarimenti sull’utilizzo dei nuovi strumenti.