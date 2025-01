Raccolta differenziata: due incontri per illustrare le novità, continua la consegna delle 6Card

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Il Comune di Castiglione della Pescaia, in collaborazione con Sei Toscana, sta completando il processo di riorganizzazione del servizio di raccolta rifiuti.

A partire da lunedì 20 gennaio, i nuovi cassonetti ad accesso controllato entreranno ufficialmente in funzione e sarà possibile conferire i rifiuti esclusivamente utilizzando la 6Card, la tessera associata all’utenza Tari.

Gli incontri

Proprio per illustrare a tutti le nuove modalità di conferimento e per agevolare il ritiro delle tessere, l’amministrazione comunale e il gestore hanno organizzato due incontri pubblici che si terranno martedì 7 gennaio, alle 18, nella sala del Consiglio, per le utenze non domestiche (attività commerciali, di ristorazione, strutture ricettive, stabilimenti, ecc.), e giovedì 9 gennaio, sempre alle 18 nella sala del Consiglio, aperto a tutta la cittadinanza. Nell’occasione dei due incontri pubblici, sarà possibile, per chi non lo avesse ancora fatto, ritirare la 6Card, dalle 17 alle 20.

Dal 13 gennaio, le tessere potranno invece essere ritirate presso il Punto di facilitazione digitale nell’ex palazzo comunale di via Vittorio Veneto, tutti i lunedì dalle 9 alle 14, i giovedì e i venerdì dalle 9 alle 13.

Per il ritiro della 6Card è necessario presentare il codice contribuente (o il codice fiscale dell’intestatario della bolletta rifiuti) e un documento di identità. Nel caso in cui l’utente non possa presentarsi personalmente, può incaricare una persona di fiducia con una delega scritta.

A partire dal 13 gennaio, in caso di smarrimento, danneggiamento della tessera e per richiedere duplicati è possibile rivolgersi all’Ufficio Ambiente in orario di ufficio. Per volture e consegna delle tessere provvisorie, è possibile rivolgersi all’Ufficio Tributi in orario di ufficio.

Per maggiori informazioni: numero verde 800.1274984 o sito www.seitoscana.it/comuni/castiglione-della-pescaia.