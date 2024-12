Altri 60mila euro per i contributi affitto: il Comune tende la mano alle famiglie in difficoltà

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Il Comune di Castiglione della Pescaia continua ad investire nel sociale. Nonostante le minori entrate statali, è pronto a sostenere a proprie spese le famiglie in difficoltà potenziando l’impegno economico nei servizi sociali e assistenziali.

A seguito della riduzione del contributo regionale, il Comune di Castiglione della Pescaia ha scelto di incrementare di 60mila euro lo stanziamento destinato ai canoni di locazione con risorse provenienti dal bilancio comunale.

«Tutto ciò che riusciamo a risparmiare – dichiarano il sindaco Elena Nappi e l’assessore al sociale Sandra Mucciarini – o introitare in più da altri servizi, viene messo a disposizione del sociale e dei più deboli. Ogni anno la situazione finanziaria dell’Ente peggiora a causa dei tagli che lo Stato continua ad infliggere al bilancio dei Comuni, contestualmente si aggravano anche le condizioni economiche di molte famiglie per le quali cerchiamo di fare i “salti mortali” come i migliori equilibristi per tenere in piedi tutto: sostegno alle persone e conti dell’ente. Non potremo sostenere ancora a lungo una situazione così mutevole e incerta, abbiamo bisogno di avere stabilità sui trasferimenti statali per poter programmare al meglio le risorse come cerchiamo di fare da anni perché la politica della nostra amministrazione da sempre rivolge la propria attenzione a chi ne ha più bisogno in base ai redditi Isee dichiarati per non fare disparità».

I contributi

Gli incentivi economici che l’Amministrazione comunale mette a disposizione delle famiglie superano i 700mila euro.. Fra questi vi sono 12mila euro del “Pacchetto scuola”, a sostegno delle spese necessarie per la frequenza scolastica e l’acquisto di materiale didattico, 10mila euro di “Buono trasporti” per il rimborso delle spese sostenute per gli abbonamenti a mezzi di trasporto pubblico, 10mila euro di “Buono sport” come contributo di compartecipazione ai costi per qualsiasi attività sportiva svolta, quasi 100mila euro per la colonia estiva, più di 400mila euro per i servizi socio assistenziali e le politiche sociali quali la disabilità e gli anziani non autosufficienti, la casa albergo, i minori e il supporto alla genitorialità, il disagio socio economico, il contrasto del disagio sociale e delle dipendenze, dell’integrazione socio-sanitaria, 32mila euro di contributi a sostegno degli alunni disabili, 15mila euro di contributi per le scuole libere e la materna, 40mila euro come contributo alle associazioni di volontariato, 92mila euro come contributo affitti, 40mila euro per l’emergenza abitativa, 6mila euro per il rimborso delle spese per il gas Gpl, 5mila euro per i pacchi alimentari di Natale.