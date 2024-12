“10 Comuni”: Castiglione della Pescaia pianifica la promozione turistica in Costa Azzurra

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Primo incontro operativo per definire la presenza del Comune di Castiglione della Pescaia nel progetto “10 Comuni” e cominciare a programmare il lavoro di questa nuova avventura di promozione turistica per il territorio.

«Abbiamo accolto con grande interesse questo progetto della Camera di Commercio francese – dichiarano il sindaco Elena Nappi e l’assessore al turismo Susanna Lorenzini –, che ci consentirà di accogliere una nuova fascia di turismo straniero. Negli ultimi anni i turisti stranieri che atterrano all’aeroporto di Nizza e del Principato di Monaco sono sempre più interessati anche ad itinerari verso l’Italia e questo progetto ci dà l’opportunità di far conoscere il nostro brand e l’offerta turistica del nostro territorio grazie ad una campagna promozionale in Costa Azzurra ben strutturata. Il nome di Castiglione della Pescaia comparirà su una guida turistica, parteciperemo ad un’importante fiera del turismo, avremo la possibilità di vedere il nostro paese su campagne pubblicitarie e brochure distribuite nelle strutture ricettive francesi. In questo modo saremo in grado di attirare turisti in diversi periodi dell’anno, dando loro possibilità di scoprire il territorio durante eventi che valorizzano il nostro patrimonio naturalistico, artistico e culturale. La Francia è uno dei mercati che si sta sempre più interessando alla nostra destinazione e siamo orgogliosi di essere tra le 10 destinazioni italiane entrate a far parte di questo progetto».

La partecipazione del Comune di Castiglione della Pescaia al progetto “10 Comuni” prevede l’inserimento della destinazione sulla guida cartacea e digitale in lingua francese “Visitez l’Italie” (www.visitezitalie.fr), con un itinerario alla scoperta del territorio, della sua cultura e gastronomia attraverso la sponsorizzazione di eventi, fiere e congressi; la partecipazione al Salone ID-Weekend 2025 di Nizza, la principale vetrina turistica della Costa Azzurra che si svolge nel mese di marzo, con uno spazio promozionale all’interno del padiglione italiano; attività di comunicazione sui media e i social francesi di eventi ed iniziative intraprese sul territorio locale, con la realizzazione di interviste radiofoniche ed articoli promozionali; campagne pubblicitarie su bus e mezzi di trasporto da e verso il porto e l’aeroporto di Nizza.

Un’importante forma di promozione del brand Castiglione della Pescaia in terra francese che porterà nuove tipologie di turismo e turisti sul territorio.