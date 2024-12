Turismo: Castiglione della Pescaia nella top 50 delle mete preferite dai visitatori

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Il 2023 è stato un anno da record per il turismo in Italia, lo certificano i dati Istat. Nella classifica delle mete preferite dai visitatori Castiglione della Pescaia occupa la posizione numero 37, con più di 250mila arrivi e quasi 1 milione e mezzo di presenze.

«Una posizione significativa – afferma il sindaco Elena Nappi -, quella di Castiglione della Pescaia, considerando gli 8000 comuni italiani, in prevalenza turistici e di dimensioni nettamente superiori alla nostra. Questo deve far riflettere tutti, ed a tutti i livelli, del grande sforzo che una realtà come la nostra porta avanti ogni anno per poter essere sempre così competitiva ed offrire una qualità dei servizi che siano apprezzati sia dai cittadini che da tutti quei turisti che continuano a scegliere la nostra località. Questa la lotta che continuiamo a portare avanti con il network del G20 delle spiagge, composto dalle 20 località balneari con maggiori presenze turistiche in Italia, per avere quei riconoscimenti che ci permettano di continuare a crescere e ad essere tra le location preferite per le vacanze, non solo estive».

Un dato significativo, in considerazione del fatto che Castiglione della Pescaia è un comune con meno di 10mila residenti ma con oltre 1 milione di presenze turistiche ogni anno, dove la forte pressione turistica è superata grazie a servizi sempre più a misura dei vacanzieri.

«Essere nell’elenco dei primi 50 comuni per presenze turistiche – aggiunge l’assessore al turismo Susanna Lorenzini – e mantenere la posizione di quarta destinazione in Toscana, è un risultato che ci riempie di soddisfazione e che premia l’impegno costante e il lavoro di squadra che da anni contraddistingue la nostra amministrazione e l’intera filiera del turismo locale. Questo traguardo è il frutto di un lungo processo di valorizzazione del nostro territorio, che ha visto l’impegno delle istituzioni locali, degli operatori turistici, delle associazioni e di tutti i cittadini. Grazie alla cura delle nostre risorse naturali, culturali e storiche, ma anche alla promozione di eventi e iniziative che sanno unire tradizione e innovazione, siamo riusciti ad attrarre cospicui numeri di visitatori e certamente questo riconoscimento sarà da considerarsi per noi un punto di partenza, non un traguardo finale».