“Ri-Generazione Coesione Transizione”: un workshop sullo sviluppo sostenibile del territorio

Castiglione della Pescaia (Grosseto). «Rigenerare significa non solo riorganizzare gli spazi rendendoli più fruibili e attraenti, ma anche riattivare e rielaborare il senso del luogo che un determinato spazio porta con sé e che, in quanto stabilito e condiviso da una comunità, rappresenta una risorsa identitaria per il futuro. È fondamentale tenere in considerazione il modo in cui una comunità ha vissuto un luogo nel corso del tempo e l’indissolubile legame che crea con esso».

È con queste parole che il vicesindaco di Castiglione della Pescaia e assessore all’urbanistica e rigenerazione urbana, Federico Mazzarello, presenta il workshop “Ri-Generazione Coesione Transizione“, che si terrà venerdì 29 novembre all’Hotel Roma.

Un evento organizzato dal Comune di Castiglione della Pescaia in collaborazione con l’Ordine degli architetti della provincia di Grosseto e patrocinato da Regione Toscana, Provincia di Grosseto, Anci Toscana, Ance Toscana, Università degli Studi di Firenze, dagli Ordini professionali di ingegneri, geometri, geologi, dottori agronomi e forestali, da Legambiente.

Una giornata di studio e approfondimento che prevede due tavole rotonde con tecnici esperti, funzionari pubblici, legislatori e amministratori per analizzare le ultime novità in materia di rigenerazione urbana, coesione sociale e transizione energetica.

«Saranno affrontate tematiche cruciali per lo sviluppo sostenibile del territorio – aggiunge Mazzarello – ed è per questo che vogliamo confrontarci con relatori di rilievo, tra tecnici esperti e professionisti del settore, ma anche funzionari della pubblica amministrazione, per illustrare ai nostri concittadini politiche e strumenti per un’efficace gestione del territorio attraverso i progetti che stiamo portando avanti. Discuteremo della nuova legge sull’agrivoltaico, parleremo di cambiamento climatico e transizione ecologica, approfondiremo tutti gli aspetti della rigenerazione urbana e dell’indotto che questa può portare sia come integrazione sociale, e quindi miglioramento della qualità della vita anche nei piccoli comuni, che come strumento di sviluppo economico se introdotta nei nuovi strumenti urbanistici».

L’incontro si inquadra nell’ottica di continuità del processo partecipativo del Piano strutturale e Piano operativo che il Comune di Castiglione della Pescaia sta portando avanti.