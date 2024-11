Il G20 delle spiagge italiane: “Turismo balneare snobbato da istituzioni nazionali”

L’incontro del network del G20 delle spiagge italiane a Milano, terzo appuntamento dell’anno, costruisce un’altra fase della crescita di una relazione tra enti locali, trasversale e sentita, che è un unicum: al di fuori di ogni decisione legata alle forze politiche, si è costruito in un rapporto diretto tra amministrazioni locali, tra i sindaci.

I sindaci, troppo spesso lasciati soli, dimostrano anche in questo caso come i temi legati alle comunità marine siano centrali per lo sviluppo del segmento economico, rappresentando una parte molto importante del Pil nazionale e delle presenze totali nel settore turistico.

La presa di coscienza di questo aspetto, tutt’altro che irrilevante come dimostrano le attenzioni dei media, è già un punto a favore di una programmazione impegnativa e rilevante per il 2025. Il prossimo summit del network si terrà nel mese di maggio 2025, ad Alghero, e verrà anticipato da due appuntamenti nelle località balneari in preparazione dell’incontro nazionale.

«Negli ultimi anni, e ancor più nei decenni passati – dichiara Roberta Nesto, sindaco di Cavallino Treporti e coordinatrice nazionale del G20 delle spiagge -, il turismo balneare è stato spesso sottovalutato nei principali tavoli di confronto politico e istituzionale, nonostante il suo contributo significativo all’economia nazionale e alla valorizzazione del territorio. È per questo che ritengo fondamentale che il G20 delle spiagge diventi un interlocutore stabile e riconosciuto nelle sedi che contano, rappresentando le istanze e le peculiarità di un settore strategico. Infatti, il turismo balneare non è solo una risorsa economica, ma un modello di sostenibilità, innovazione e accoglienza che coinvolge milioni di lavoratori, residenti e visitatori. Eppure, raramente questo comparto è stato incluso in maniera strutturata nei processi decisionali che riguardano lo sviluppo turistico e le politiche nazionali. La sfida ora è quella di ribaltare questa tendenza. Grazie al lavoro del G20 delle spiagge, abbiamo l’opportunità di portare finalmente le voci dei territori costieri sui tavoli ministeriali e nelle sedi istituzionali dove si delineano le strategie per il futuro del turismo italiano. Un ruolo da protagonisti che fino ad oggi è mancato, ma che è imprescindibile per tutelare le nostre coste, sostenere le imprese locali e garantire una gestione equilibrata tra sviluppo economico e salvaguardia ambientale. L’obiettivo non è solo far sentire la nostra voce, ma contribuire attivamente a politiche integrate e lungimiranti che riconoscano il turismo balneare come una risorsa fondamentale per l’Italia. Il G20 delle spiagge ha dimostrato di poter essere il punto di riferimento per questo cambiamento, e siamo pronti a portare avanti con determinazione questa missione»

Per i sindaci, legati oramai da un mutuo soccorso e da una condivisione di strategie rispetto ai temi della sostenibilità ambientale, a quelli della riqualificazione delle strutture, a quelli della comunicazione e, oggi in modo prioritario, al riconoscimento del valore e del ruolo che rappresenta il G20 delle spiagge per le istituzioni, l’incontro odierno è stato lo spartiacque atteso e desiderato: i sindaci intendono contribuire attivamente a politiche integrate e lungimiranti che riconoscano il turismo balneare come una risorsa fondamentale per l’Italia. Il G20 delle spiagge ha dimostrato di poter essere il punto di riferimento per questo cambiamento.

«Un appuntamento importante per il G20s – dichiara il sindaco di Castiglione della Pescaia, Elena Nappi – per confrontarci dopo la stagione 2024, ribadire i nostri obiettivi e consolidare la promozione delle nostre località attraverso una grande testata giornalistica, digitale e social attraverso il turismo sportivo in ogni stagione. Un momento dedicato alla programmazione degli incontri 2025 del network, oltre al summit della prossima primavera ad Alghero, ci ritroveremo a febbraio a Sorrento ed a novembre a Castiglione della Pescaia, passando per un ritrovo autunnale a Roma, in modo da mantenere sempre viva e amata l’attenzione sulle nostre attività. Fare rete è diventato indispensabile per essere credibili e di peso nelle scelte nazionali, regionali e locali che ci coinvolgono».