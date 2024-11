Promozione turistica: Castiglione della Pescaia entra nel progetto “10 Comuni”

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Il Comune di Castiglione della Pescaia entra nel progetto “10 Comuni”, un’iniziativa di promozione turistica rivolta alle più affascinanti destinazioni italiane, che si pone l’obiettivo di avvicinare i turisti francesi alla cultura ed alla gastronomia del territorio locale.

La Camera di Commercio italiana di Nizza e della Costa Azzurra ha accolto la candidatura del Comune costiero, che entra così ufficialmente a far parte della 6^ edizione del progetto.

«Dalla lettura degli ultimi dati turistici – afferma l’assessore al turismo Susanna Lorenzini – emerge quanto sia importante aumentare il tasso di internazionalizzazione della domanda. Per questo abbiamo colto con interesse l’opportunità della Camera di Commercio di Nizza e della Costa Azzurra, di una collaborazione per la promozione del nostro territorio. La Francia fra l’altro è uno dei mercati che si sta sempre più interessando alla nostra destinazione, pertanto siamo veramente orgogliosi di aver stretto un patto con gli amici francesi mirato a promuovere e sviluppare le sinergie turistiche fra i due Paesi».

Fondata nel 1997, la Camera di Commercio Italiana di Nizza è un’asociazione di imprese ed enti riconosciuta dallo Stato italiano e dalle Istituzioni statali francesi. Il suo ruolo è quello di promuovere il made in Italy in Francia. Il progetto “10 Comuni” si rivolge proprio ai comuni italiani che hanno interesse ad esportare il proprio brand in Francia. Lo scopo è la creazione di itinerari che partendo dalla Costa Azzurra orienteranno il flusso turistico alla scoperta di nuove destinazioni italiane, facendone conoscere il territorio valorizzandone il patrimonio naturalistico, artistico, culturale, nonché la tradizione gastronomica ed artigiana. Castiglione della Pescaia sarà una di queste destinazioni turistiche.

«Gli itinerari alla scoperta di Castiglione della Pescaia compariranno sulla guida cartacea e digitale in lingua francese “Visitez l’Italie” – continua Lorenzini – e da parte nostra andremo a promuovere eventi specifici ed incontri che serviranno a far conoscere ancora di più il nostro territorio all’estero, ma anche spingere i turisti francesi ad organizzare viaggi alla scoperta delle bellezze del nostro comune».

La cerimonia di presentazione del Progetto “10 Comuni” si è svolta presso il Senato di Roma.

«Grazie a questo progetto – aggiunge il sindaco Elena Nappi – a marzo saremo in Costa Azzurra per promuovere Castiglione della Pescaia in una importante sinergia transfrontaliera che rappresenta un’opportunità di far esplorare il territorio al pubblico francese e monegasco e prospettare nuove partnership e scambi culturali».