Assemblea nazionale dell’Anci: anche i sindaci maremmani protagonisti

Grosseto. Sindaci, amministratori locali, rappresentanti delle istituzioni, esperti di settore si sono dati appuntamento al Lingotto di Torino in occasione della 41^ assemblea nazionale dell’Anci per discutere delle principali sfide e opportunità dei Comuni italiani.

Tre giorni di incontri e dibattiti, un confronto istituzionale con l’obiettivo di valorizzare il ruolo strategico dei Comuni nella crescita del Paese, sempre più attento alle esigenze dei suoi cittadini.

“Facciamo l’Italia, giorno per giorno“, questo il titolo dell’evento nel quale si è discusso di sostenibilità, infrastrutture, welfare e salute, accessibilità, lavoro, economia circolare, turismo, cultura e digitalizzazione della PA.

“Un momento importante di confronto tra realtà provenienti da tutta Italia – dichiara il sindaco di Castiglione della Pescaia, Elena Nappi – che portano in dote differenze e similitudini sulle quali poter fare lavoro di squadra e mettere in atto azioni tese alla risoluzione di problemi o a vincere nuove sfide; una serie di incontri che avvengono alla presenza delle massime autorità dello Stato alle quali sottoporre i grandi temi e le criticità sui cui poter venire incontro al lavoro quotidiano che fanno i sindaci sui propri territori che costituiscono il collante del bel Paese».

Un’occasione importante per i sindaci, un’opportunità di confronto e approfondimento per fare il punto su problematiche comuni, sviluppare nuove progettualità ed avanzare proposte e soluzioni innovative per superare le criticità più urgenti delle singole comunità.

“Parlare di sicurezza, di sanità, di valorizzazione e ottimizzazione della pubblica amministrazione, ma senza subire ulteriori tagli e restrizioni – conclude Elena Nappi –, queste sono le problematiche più sentite sulle quali ci stiamo confrontando per poter erogare sempre servizi al passo coi tempi e con le esigenze di una comunità in continua evoluzione”.

L’assemblea annuale si è aperta con la XX assemblea congressuale di Anci, che ha eletto alla presidenza il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e alla vicepresidenza il sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi.