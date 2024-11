700mila euro per l’impianto sportivo: finanziamento della Regione al Comune

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Per i lavori di ammodernamento ed efficientamento energetico dello stadio comunale “A. Belli”, in località Casa Mora a Castiglione della Pescaia, arrivano 700mila euro dalla Regione Toscana. Il Consiglio regionale, infatti, ha approvato la seconda variazione al bilancio di previsione finanziando sei interventi in provincia di Grosseto, per un importo complessivo di oltre 3 milioni di euro.

I lavori

Il Comune di Castiglione della Pescaia punta così al recupero del suo principale impianto sportivo, con importanti lavori di ammodernamento che vanno dall’adeguamento al rifacimento della pista di atletica, che sarà così omologata allo svolgimento di gare ufficiali, all’installazione di una nuova tensostruttura per praticare sport al coperto, e alla fornitura di nuove attrezzature sportive a corredo di tutte le attività praticate all’interno dell’impianto per una sua più completa efficienza e fruibilità. Verrà inoltre rinnovato anche il campo di calcio, con la realizzazione di un nuovo manto erboso, un impianto di irrigazione interrato, la ristrutturazione sia delle tribune, con i locali sottostanti adibiti a servizi igienici e magazzini, che gli spogliatoi.

«Un importante intervento di riqualificazione del principale impianto sportivo del Comune di Castiglione della Pescaia – dichiara il sindaca Eleno Nappi –, che è in linea con le politiche di valorizzazione del turismo sportivo che questa amministrazione ha come punto cardine all’interno del proprio programma elettorale. L’indirizzo politico di questa amministrazione nei confronti dei lavori che gli uffici devono predisporre è quello di avere progettazioni pronte per essere candidate a potenziali finanziamenti. Avere questo importante progetto da anni nel cassetto, pronto per essere realizzato, ci ha permesso di usufruire di questo grosso finanziamento regionale, del quale ringrazio personalmente il presidente Eugenio Giani che ha fortemente voluto l’attivazione di questo intervento. Questo ci permetterà di sfruttare la parte sportiva della struttura anche durante il periodo invernale, grazie alla copertura che verrà realizzata e che potrà dare un nuovo input al turismo sportivo fuori stagione, visto che il nostro territorio, grazie al clima mite e temperato, è ben predisposto ad accogliere turisti ed amanti dello sport in ogni momento dell’anno».