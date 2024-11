Bilancio della stagione e strategie future: il Comune incontra gli operatori turistici

Castiglione della Pescaia (Grosseto). «Ad oggi siamo fiduciosi che anche la stagione 2024 sia positiva per Castiglione della Pescaia, il numero di presenze si è mantenuto stabile e mi sento di dire che sfonderemo il numero di presenze turistiche rispetto al 2023 e supereremo anche le entrate scaturite dall’imposta di soggiorno. I dati non sono ancora definitivi perché i conti si fanno alla fine dell’anno, ma siamo arrivati a questi risultati grazie al lavoro di promozione che stiamo facendo tutti insieme».

Il sindaco Elena Nappi ha aperto con queste parole il tavolo di confronto con gli operatori del turismo di tutto il territorio castiglionese. Un incontro molto partecipato, che ha coinvolto anche le associazioni di categoria, per fare il punto sulla stagione turistica appena trascorsa ed individuare nuove strategie per il futuro.

In un quadro generale di crisi per molti territori della provincia, ad una prima analisi dei dati Istat Castiglione della Pescaia conta un numero di presenze stabili, se non addirittura superiore rispetto al 2023.

«Caratteristica del nostro turismo – spiega l’assessore al turismo Susanna Lorenzini – è stata senza dubbio l’internazionalizzazione, ossia la capacità di attrarre turisti stranieri. A fronte di un calo degli italiani, abbiamo registrato una forte presenza di stranieri, in particolare svizzeri. Dobbiamo continuare a guardare Castiglione al di là dei confini del nostro territorio, in una visione più ampia, e per questo sono importanti anche il lavoro, le iniziative e le azioni intraprese all’interno dell’Ambito turistico Maremma Toscana. La collaborazione è fondamentale perché il turismo non ha confini e solo se si lavora in squadra, se ci si confronta sulle problematiche comuni, si riesce a dare un impulso di sviluppo al nostro territorio».

Il tavolo, sulla base delle singole esperienze, si è focalizzato sulle principali problematiche che hanno caratterizzato la stagione: luce, acqua, rifiuti.

Durante l’estate si sono verificati ripetuti blackout elettrici, con danni per molte attività commerciali. L’amministrazione sta valutando con Enel gli interventi da mettere in atto per migliorare il servizio ed evitare continue interruzioni nell’erogazione della corrente.

Con Acquedotto del Fiora sono stati programmati lavori in più punti del territorio, interventi che sicuramente creeranno disagi per la popolazione, ma che sono necessari e fondamentali perché porteranno al rifacimento completo dei sottoservizi e della condotta idrica del capoluogo e delle frazioni.

Per quanto riguarda i rifiuti, va avanti la riorganizzazione del servizio di raccolta. I cassonetti dal 16 gennaio 2025 saranno automatizzati con accesso obbligato tramite 6Card che dovrà essere ritirata da tutti i cittadini.

«Abbiamo bisogno che gli operatori turistici comunichino tra loro, tramite le proprie associazioni e quelle di categoria – aggiunge Elena Nappi -, perché dobbiamo far sapere ciò che viene fatto sul territorio, per poter far partecipare tutti. La non comunicazione efficace genera malcontento ed è importante, direi anzi fondamentale, che per essere coinvolti nella programmazione del proprio territorio è necessario comunicare».

«È stato un incontro molto interessante e molto proficuo – sottolinea l’assessore Lorenzini –. È grazie al confronto e alla collaborazione, nostri veri punti di forza, che la nostra destinazione continua a raggiungere questi importanti obiettivi in ambito turistico. Abbiamo già programmato un nuovo incontro, più specifico, per analizzare come impiegare al meglio gli introiti della tassa di soggiorno nella programmazione delle iniziative per la prossima stagione. Cercheremo anche di capire cosa ripetere e cosa invece cambiare per migliorare ulteriormente l’offerta dei servizi turistici».