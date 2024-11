I presidenti dei Consigli comunali si incontrano in Regione: presente anche Isabelle Mariani

Castiglione della Pescaia (Grosseto). I presidenti di 50 Consigli comunali della Toscana si sono dati appuntamento a Firenze per discutere ‘Presente e futuro delle assemblee elettive toscane‘.

All’incontro nella sala consiliare di Palazzo del Pegaso ha partecipato anche Isabelle Mariani, presidente del Consiglio comunale di Castiglione della Pescaia.

«Ho partecipato con entusiasmo a questo incontro – dichiara Isabelle Mariani, presidente del Consiglio comunale di Castiglione della Pescaia –, al quale erano presenti i presidenti del Consiglio di quasi tutti i Comuni della Toscana. Un’occasione importante per scambiarci idee, un confronto tra piccole e grandi realtà con diverse metodologie di lavoro.

Riportare al centro dell’interesse comune il Consiglio comunale con la figura del suo presidente è il primo passo da compiere, perché nell’amministrazione di un territorio il Consiglio comunale rappresenta la prima forma di collegamento tra l’istituzione e i suoi cittadini. È necessario quindi dare nuova autorevolezza al ruolo del presidente del Consiglio. Tutti siamo d’accordo sull’importanza della formazione e della preparazione che questa figura professionale deve avere per affrontare questo “mestiere”; di questo vorrei ringraziare l’Anci per le iniziative formative che mette in campo.

La finalità di questi incontri, che noi presidenti ci auguriamo di svolgere con costanza, sarà quella di discutere tematiche ben precise che riguardano il nostro ruolo. Ci auspichiamo anche di costruire un regolamento uniforme per tutti affinché ci sia un indirizzo unico per i Consigli comunali della Toscana. Questo è importante in un periodo storico in cui in tanti ormai si sono disaffezionati alla politica, principalmente i giovani, completamente disinteressati al bene del proprio paese. È fondamentale riconquistare autorevolezza per incentivare ed invogliare i giovani ad avvicinarsi nuovamente alla macchina amministrativa, almeno quella del proprio territorio. Ringrazio il presidente Mazzeo per la disponibilità dimostrata e per aver ascoltato, con grande interesse, le nostre richieste».

L’incontro, voluto dal presidente del Consiglio regionale della Toscana Antonio Mazzeo e al quale ha partecipato anche la presidente di Anci Toscana Susanna Cenni, è stato il primo di una serie di appuntamenti periodici nei quali i rappresentanti istituzionali avranno modo di confrontarsi e discutere delle proprie esperienze, affrontando temi specifici e condividendo buone pratiche del lavoro dei presidenti del Consiglio.