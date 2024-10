Al via i lavori sul lungomare: nuova illuminazione a Led e lampioni di design

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Sono partiti i lavori di riqualificazione del lungomare di Castiglione della Pescaia, un progetto che mira a valorizzare uno dei luoghi più amati del comune.

Grazie a un investimento significativo, il lungomare non solo sarà dotato di una nuova illuminazione a Led moderna, ma sarà anche abbellito con lampioni di design che ne esalteranno l’estetica e la funzionalità. L’illuminazione a Led rappresenta una scelta sostenibile e innovativa, capace di ridurre il consumo energetico e l’inquinamento luminoso. Con questa nuova tecnologia, i cittadini e i visitatori potranno godere di un lungomare sicuro e accogliente, illuminato in modo uniforme e piacevole.

«I lampioni – dichiara l’assessore ai lavori pubblici, Susanna Lorenzini – saranno posizionati tutti lato monte, secondo un preciso progetto che tende a dare uniformità ed organicità al lungomare, mentre dall’altro lato verranno istallate luci lungo gli accessi alla spiaggia. Con questo intervento, oltre ad una vera e propria riqualificazione estetica, garantiremo la messa a norma dei livelli di illuminazione che ad oggi non soddisfacevano gli standard luminosi previsti dalla legge per questa tipologia di strade; inoltre, l’utilizzo dei nuovi dispositivi ci permetterà tramite una app di modulare i fasci di luce e creare performance di illuminazione idonei ad ogni evento».

I lampioni

I lampioni di design sono stati selezionati con cura, con il parere positivo della Soprintendenza, per integrarsi armoniosamente con il paesaggio circostante, aggiungendo un tocco di eleganza e modernità. Sono caratterizzati da forme moderne e materiali di alta qualità e, oltre a fornire un’illuminazione efficace, rappresentano un elemento distintivo del paesaggio urbano. Questo intervento non solo migliorerà la qualità della vita dei residenti, ma renderà anche il lungomare un luogo più attrattivo per turisti e visitatori.

«Dopo i lavori della pavimentazione inaugurati alla fine della scorsa legislatura – afferma il sindaco Elena Nappi -, oggi si passa alla seconda fase progettuale con il rinnovo completo dell’illuminazione, per poi arrivare a mettere mano all’ultimo stralcio progettuale che prevede la revisione del verde e dell’arredo urbano. Il lungomare è il cuore pulsante del nostro paese e vogliamo far sì che continui a essere un luogo piacevole di incontro e di svago per tutti. Con questi lavori, stiamo investendo nel futuro e nella bellezza del nostro territorio, rendendo il lungomare un esempio di sostenibilità, attenzione per l’ambiente, design e modernità».

Nella foto: il rendering del progetto