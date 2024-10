“Buoni sport” e rimborsi degli abbonamenti ai bus per gli studenti: ecco i contributi del Comune

Castiglione della Pescaia (Grosseto). «Sostenere il diritto allo studio degli studenti castiglionesi – dichiara il sindaco Elena Nappi -, incoraggiandoli a proseguire la propria carriera scolastica anche grazie ad alleggerimenti economici per le famiglie, è un sostegno che da anni questa amministrazione predispone per i propri residenti».

È in quest’ottica che il Comune ha indetto anche per l’anno scolastico 2024/2025 il bando per la concessione di contributi per il rimborso delle spese sostenute dagli studenti per l’acquisto di abbonamenti a mezzi di trasporto pubblico.

Il bando

Il bando è rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo Grado e agli studenti universitari che utilizzano il trasporto pubblico, su gomma e su rotaia, per raggiungere le sedi delle scuole fuori comune e dei corsi universitari anche fuori regione.

Il contributo a rimborso è concesso per abbonamenti nominativi annuali, trimestrali, mensili o settimanali dal primo settembre 2024 al 30 giugno 2025, fino ad un massimo complessivo di 450 euro a studente.

L’assegnazione verrà effettuata in base alla graduatoria predisposta dall’Ufficio Pubblica Istruzione che terrà in considerazione il valore dell’Isee presentato. Non saranno ammessi al contributo studenti che nell’anno scolastico 2024/2025 già beneficiano del “Pacchetto Scuola” o di altre borse di studio comunali.

La domanda di partecipazione all’avviso dovrà essere consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune o inviata a mezzo Pec all’indirizzo comune.castiglione.pescaia@legalmail.it entro il 30 novembre 2024.

Il bando e il modello di domanda sono disponibili all’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Castiglione della Pescaia o scaricabile dal sito internet istituzionale al seguente link: https://comune.castiglionedellapescaia.gr.it/bandi/bando-per-la-concessione-di-contributi-per-il-rimborso-delle-spese-sostenute-dagli-studenti-per-lacquisto-di-abbonamenti-a-mezzi-di-trasporto-pubblico-per-a-s-20242025/

«Inoltre – prosegue la prima cittadina -, a sostegno della pratica di attività sportive prosegue anche per l’anno 2024/2025 l’erogazione del Comune di Castiglione della Pescaia dei “Buoni sport” come contributo di compartecipazione ai costi sostenuti dai cittadini residenti per qualsiasi attività svolta, dentro e fuori dal comune, dai nostri ragazzi, visto che è scientificamente provato che l’attività fisica è importante sia per il benessere mentale, dove si scarica lo stress, che per la salute, in quanto rinforza le difese immunitarie ed aiuta a prevenire l’insorgenza di patologie».

I genitori di minorenni che praticano una disciplina sportiva potranno presentare domanda per l’ottenimento di un buono ad integrazione della quota di iscrizione al corso, del valore massimo di 250 euro, non superiore comunque al 40% del costo complessivo.

Il “buono sport” sarà erogato al genitore del beneficiario dietro presentazione all’Ufficio Pubblica Istruzione e Sport del Comune di Castiglione della Pescaia delle ricevute attestanti il pagamento della quota di iscrizione al corso per la pratica di attività sportiva. I contributi saranno attribuiti sulla base di un’unica graduatoria calcolata sul valore Isee.

La domanda dovrà pervenire al Comune di Castiglione della Pescaia tramite Pec, o con consegna a mano all’Ufficio Protocollo, entro e non oltre il 30 novembre 2024.

La modulistica e il bando sono consultabili sul sito istituzionale al seguente link https://comune.castiglionedellapescaia.gr.it/bandi/avviso-per-la-concessione-di-buoni-sport-a-sostegno-della-pratica-di-attivita-sportive-per-lanno-20242025/