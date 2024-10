Erosione costiera, riprendono i lavori di ripascimento del litorale: gli interventi previsti

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Riprendono lunedì 7 ottobre i lavori di ripascimento e riequilibrio del litorale di Castiglione della Pescaia. Un intervento da 4,3 milioni di euro a finanziamento totale in conto capitale da parte del Ministero tramite la Regione Toscana.

Un maxi progetto che prevede il ripascimento dell’arenile nel tratto tra Punta delle Rocchette e la foce del fiume Bruna, con il posizionamento di barriere a mare dal basso impatto ambientale.

«Ormai combattere l’erosione costiera – afferma il sindaco Elena Nappi – è diventata un’azione essenziale ed irrinunciabile se vogliamo continuare a mantenere livelli di qualità alta dei servizi offerti a cittadini e turisti e possibilità di lavorare per operatori del settore».

I lavori

Il lotto 1 dei lavori finanziati prevede il posizionamento di cinque isole soffolte realizzate con massi ciclopici, lontane circa 60 metri dalla riva ed intervallate tra loro ad una distanza di oltre un centinaio di metri, e il ripascimento di un tratto di litorale di 750 metri da Punta Capezzolo verso sud, che produrrà un avanzamento della costa di almeno 20 metri. Il primo intervento è a gara, e con i ribassi sull’offerta il progetto ha anche l’opzione di realizzare due pennelli perpendicolari alla linea costiera, uno in massi e uno costruito con elementi flessibili in geotubi, e il ripascimento di un ulteriore tratto fino ad arrivare, al massimo, a circa 400 metri di battigia oltre punta Capezzolo verso nord.

«I primi lavori – spiega l’assessore Federico Mazzarello -, aggiudicati a gennaio 2024 alla ditta Sales e Zeta (in associazione temporanea d’impresa), sono iniziati a primavera con il posizionamento delle isole soffolte. Sospesi il 15 giugno con l’apertura della stagione balneare per permettere ai nostri operatori turistici di svolgere il loro lavoro, hanno visto la conclusione di tre delle cinque isole soffolte a protezione del tratto di spiaggia di Castiglione centro, partendo da Punta Capezzolo a Bagno Granchio. Con la ripresa attuale verranno concluse tutte le cinque isole e a seguire verrà avviata la realizzazione dei pennelli, a partire da Punta Capezzolo verso Rocchette. Seguirà il ripascimento dei tratti di spiaggia di Castiglione centro e Capezzolo con circa 60.000 mc di sabbia. Contiamo, per la prossima stagione, di avere un litorale di spiaggia ancora più fruibile per tutti i castiglionesi e i nostri turisti».

La conclusione dei lavori, che rientrano tra quelli indicati nel “Documento operativo per il recupero ed il riequilibrio della fascia costiera” e costituiscono lo strumento di riferimento per la programmazione regionale degli interventi di riqualificazione del litorale, è prevista per la primavera 2025. In caso di impossibilità di conclusione nei termini prestabiliti i lavori saranno sospesi in estate, per la stagione balneare, e riprenderanno ad ottobre 2025.