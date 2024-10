Raccolta differenziata: al via la consegna delle 6Card nella frazione

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Proseguono, con la consegna delle 6Card, le attività legate alla riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti nel comune di Castiglione della Pescaia.

Oggi e domani ultimi giorni per il ritiro delle tessere a Vetulonia, nella Casa del Popolo in via Garibaldi 49, dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19.

Da lunedì 7 e fino a sabato 12 ottobre, le 6Card saranno distribuite a Buriano, al Circolino in via del Corso 42, con orario sempre dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19.

Le 6Card

Le 6Card vengono consegnate in duplice copia a tutti gli utenti iscritti a ruolo Tari del Comune. Per il ritiro è necessario presentare il codice contribuente (o il codice fiscale dell’intestatario della bolletta rifiuti) e un documento di identità. Nel caso in cui l’utente non possa presentarsi personalmente, può incaricare una persona di fiducia con una semplice delega scritta.

In totale, ad oggi, sono state ritirate poco più di 3.500 tessere. L’amministrazione comunale e Sei Toscana ricordano che da fine anno l’accesso ai cassonetti per il conferimento dei rifiuti sarà consentito solo con la tessera 6Card. L’invito è di affrettarsi al ritiro presso il punto di consegna che ogni utente riterrà più comodo.

Dopo Burian,o è in calendario una seconda fase di distribuzione su Castiglione della Pescaia, nella sede comunale.

Per maggiori informazioni: https://seitoscana.it/comuni/castiglione-della-pescaia/raccolta-rifiuti, numero verde 800.127484 o sito istituzionale del Comune. al link https://comune.castiglionedellapescaia.gr.it/consegna-tessere-6card/.