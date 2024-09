Imposta di soggiorno, il G20 delle spiagge italiane: “Bene revisione, ma non basta”

Grosseto. L’iniziativa del Governo, attraverso i ministeri del Turismo, dell’Economia e delle Finanze e in accordo con l’Associazione nazionale dei Comuni italiani, per una significativa modifica dell’imposta di soggiorno che riguarda il settore turistico, risponde, seppure parzialmente, alla richiesta del G20 delle spiagge italiane di un cambiamento dello status legislativo che riguarda il primo comparto turistico del Paese.

Dei primi 50 Comuni italiani, che producono 186 milioni di presenze turistiche (di cui 70 nelle sole località marine), 18 fanno parte del network del G20 delle spiagge. Sono rappresentate tutte le maggiori città balneari italiane: producono il 12% delle presenze turistiche con oltre 50 milioni di pernottamenti e il relativo ed importante Pil.

Il network intende cogliere appieno questo primo passo del Governo verso una più moderna e attuale gestione del settore. Da alcuni anni i Comuni del G20 delle spiagge, coordinati da Roberta Nesto, sindaco di Cavallino Treporti (quinta città turistica italiana), hanno acceso un’interlocuzione con tutte le forze politiche per proporre un nuovo status: quello delle Comunità marine.

«Accogliamo con favore questa notizia – afferma con convinzione Roberta Nesto – che finalmente, anche grazie al nostro costante e trasversale impegno, riconosce l’importanza vitale che il gettito dell’imposta di soggiorno riveste per il finanziamento delle attività a sostegno del turismo e dei servizi urbani. Ora possiamo procedere verso una sua necessaria revisione. È fondamentale che questo introito continui a essere garantito per sostenere gli investimenti nei settori chiave della nostra economia locale».

I Comuni del network G20 delle spiagge dichiarano la loro adesione all’ampliamento degli usi dell’imposta che consentono di intervenire su settori chiave della vita dei cittadini residenti e degli ospiti: la sicurezza, la pulizia, i servizi.

«Sono favorevole ad una regolamentazione a livello nazionale nell’utilizzo dell’imposta di soggiorno – dichiara il sindaco di Castiglione della Pescaia, Elena Nappi –, abbiamo sempre richiesto maggiore attenzione del Governo ai territori come il nostro che accusano il peso della pressione turistica, quindi è giusto pensare ad una percentuale congrua al prezzo della stanza ed anche il fatto che tutti i Comuni possano applicarla. La gestione dell’imposta di soggiorno è una questione di vitale importanza per i bilanci dei Comuni, per le attività ed i servizi che possono essere erogati, pertanto deve essere valutata e ponderata nel modo più corretto. La perplessità più grande riguarda la modalità di riscossione perché non si può pensare che diventi su base volontaria e che venga versata direttamente al Comune e non agli operatori turistici che, invece, hanno il polso in tempo reale delle presenze effettive. Altrimenti si rischia un tasso di evasione clamoroso e non sostenibile dalle casse comunali».

I sindaci, proprio perché molto concreti e calati nelle loro realtà, mettono in guardia il Governo su alcuni aspetti problematici: la modalità di riscossione, che dalle strutture ricettive passerebbe al turista stesso, in particolare quando il turista è uno straniero; norme chiare ed efficienti, che potrebbero ridurre al minimo sia l’evasione che il costo dell’adempimento burocratico; infine, l’inserimento della discussione in atto nella riforma più complessiva sullo status delle Comunità marine.

Risulta chiaro a tutti i primi cittadini che se la riscossione della tassa di soggiorno non fosse risolta in modo più che efficace, i bilanci dei loro Comuni avrebbero delle difficoltà pesanti con un rischio alto di default: meno introiti sarebbero letali per le amministrazioni pubbliche, per i cittadini residenti e per gli ospiti. Su questo terreno l’attenzione del G20 delle spiagge è molto alta e la necessità di essere coinvolto nella definizione del provvedimento è ineludibile.

Tutti i Comuni del G2Spiagge confermano la loro disponibilità nel collaborare attivamente con il Governo, con le istituzioni interessate e con le associazioni di settore per trovare soluzioni condivise e sostenibili, con l’obiettivo comune di promuovere il turismo migliorando i servizi per i cittadini e i visitatori.