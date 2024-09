Raccolta differenziata: continua la consegna delle 6Card per aprire i nuovi contenitori

Castiglione della Pescaia (Grosseto). A Castiglione della Pescaia prosegue la consegna della 6Card, la tessera associata alla specifica utenza Tari necessaria per il conferimento dei rifiuti nei nuovi contenitori di raccolta su tutto il territorio comunale.

Sono quasi 2000 i cittadini che, ad oggi, hanno già provveduto al ritiro nei punti di consegna organizzati da Comune e Sei Toscana. Fino al 14 settembre sarà possibile effettuare il ritiro nella sede comunale di Castiglione della Pescaia, lungo la Strada Provinciale Padule n. 3 km 19. Lo sportello sarà aperto tutti i giorni, escluso domenica 8 settembre, dalle 9 alle 12 e dalle 18 alle 20.

Per il ritiro è necessario presentare il codice contribuente (o il codice fiscale dell’intestatario della bolletta rifiuti) e un documento di identità. Nel caso in cui l’utente non possa presentarsi personalmente, può incaricare una persona di fiducia con una delega scritta.

Per maggiori informazioni: https://seitoscana.it/comuni/castiglione-della-pescaia/raccolta-rifiuti, numero verde 800.127484 o sito istituzionale del Comune https://comune.castiglionedellapescaia.gr.it/consegna-tessere-6card/.