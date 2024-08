Accesso più semplice ai servizi della Pubblica Amministrazione: ecco il progetto Tech&Learn

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Semplificare l’accesso ai servizi di interazione con la Pubblica Amministrazione.

È lo scopo del progetto Tech&Learn, finanziato dalla Regione Toscana nell’ambito della Missione 1 Componente 1 Misura 1.7.2 del Pnrr – “Connessi in buona compagnia 2.0” e gestito dall’impresa sociale grossetana Wav-e in partenariato con il Comune di Castiglione della Pescaia.

Il progetto

Dal 2 settembre prossimo fino a fine dicembre 2025, nelle sedi dell’ ex palazzo comunale di via Vittorio Veneto a Castiglione della Pescaia, in località Gualdo a Punta Ala, al Museo civico archeologico di Vetulonia, nella scuola elementare di Tirli e al circolo sociale ricreativo di Buriano, i facilitatori digitali di Wav-e saranno a disposizione dei cittadini per aiutare i cittadini nell’accesso ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione, quali Spid, Pec, pagamento di bollettini online e tanto altro.

