Riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti: al via la consegna delle 6Card

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Inizia lunedì 19 agosto da Punta Ala la consegna delle 6Card, le tessere associate alla specifica utenza Tari, che da fine anno saranno necessarie per l’utilizzo dei nuovi contenitori di raccolta e il conferimento dei rifiuti su tutto il territorio comunale di Castiglione della Pescaia.

Dal 19 al 31 agosto il punto di consegna sarà nella sala della delegazione comunale del Gualdo a Punta Ala, che rimarrà aperta tutti i giorni, escluso domenica 25 agosto, dalle 9 alle 12 e dalle 18 alle 20.

Le 6Card saranno consegnate in duplice copia a tutti gli utenti iscritti a ruolo Tari del comune e ognuno potrà recarsi al punto di consegna che ritiene più comodo. Per il ritiro è necessario presentare il codice contribuente (o il codice fiscale dell’intestatario della bolletta rifiuti) e un documento di identità. Nel caso in cui l’utente non possa presentarsi personalmente, potrà incaricare una persona di fiducia con una delega scritta.

Ogni tessera consentirà l’accesso a tutte le postazioni del territorio comunale.

