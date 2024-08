Folklore, musica e cultura: una settimana di Ferragosto ricca di eventi in paese e nelle frazioni

Castiglione della Pescaia (Grosseto). È ricco di appuntamenti ed eventi il Ferragosto castiglionese: dalle celebrazioni liturgiche alle tradizioni folkloristiche, tanta musica ed incontri culturali.

Il programma

Entrano nel vivo le celebrazioni per la Festa dell’Assunta. Mercoledì 14 agosto, alle 19, la messa nella chiesa di Santa Maria Goretti, presieduta dal Vescovo emerito Franco Agostinelli, e al termine la processione in onore di Maria con la statua della Vergine Assunta portata su un’imbarcazione in mare, accompagnata dagli equipaggi del Palio marinaro e dalle autorità civili e religiose.

Nel giardino della biblioteca comunale “Italo Calvino”, alle 21, l’ultimo appuntamento di “Raccontami una fiaba Summer edition” con “Antonio il demone”, una fiaba d’ispirazione giapponese nell’adattamento del Teatro Sudio, per la regia di Mario Fraschetti.

“Archeologia sotto le stelle” al Museo archeologico di Vetulonia con “La strada per l’immortalità. Miti e riti d’Etruria alla luce delle fonti”, conversazione archeologica con Daniele F. Maras, direttore scientifico del Museo archeologico nazionale di Firenze. L’appuntamento è alle 21, al termine dell’incontro visita guidata alla mostra “Il ritorno del condottiero”, con Simona Rafanelli, direttore scientifico del MuVet.

A Punta Ala continuano le serate di “SognAla” 2024. Alle 21 incontro con l’autore Marco Malvaldi, noto per la serie di romanzi e racconti gialli del BarLume; alle 21.30 concerto dei Moumous Gipsy Trio, un progetto acustico che riporta in vita il fascino musicale della Parigi degli anni ’30 e ’40.

La giornata di Ferragosto si apre con i TartaLab di tartAmare. Alle 10.30 a Punta Ala, nella spiaggia di Casetta Civinini, laboratorio per bambini alla scoperta delle conchiglie osservate al microscopio.

Per gli appassionati di archeologia, speciale Ferragosto alla Tomba del Diavolino 2, per scoprire un eccezionale monumento solitamente non accessibile al pubblico. La tomba sarà visibile solo dall’esterno a causa dei lavori di manutenzione in corso, accompagnati dagli operatori del MuVet, la mattina alle 10 e il pomeriggio alle 17.

A Vetulonia prosegue anche “Dal mare al Museo”, con la visita guidata alla mostra “Il ritorno del Condottiero”, a cura delle archeologhe del Museo, alle 17 e alle 18 passeggiata alla tomba del Duce a cura dell’Associazione culturale archeologica “Isidoro Falchi”. È possibile raggiungere il MuVet con servizio navetta da Castiglione della Pescaia da prenotare all’Ufficio Iat (tel. 0564.933678 – e-mail iat@comune.castiglionedellapescaia.gr.it).

A Buriano, alle 18, visita guidata al giardino Viaggio di Ritorno, il parco d’arte contemporanea del bio architetto Rodolfo Lacquaniti.

Tutti in piazza del Popolo a Tirli dalle 21 per una serata danzante con “Max Paradise”.

Venerdì 16 agosto, alle 21.45, in piazza Solti a Castiglione della Pescaia, Cose di Spettacolo propone “Una razza in estinzione”, un omaggio a Giorgio Gaber, indimenticabile cantautore e musicista tra le figure più in rilievo del teatro-canzone italiano. A seguire, degustazione di vini del territorio a cura di Bacco in Toscana.

A Punta Ala, la rassegna “SognAla 2024” propone alle 21:30 “Fiabe in danza”, un laboratorio di movimento creativo ideato da Eva Tondi, insegnante e coreografa di danza, in collaborazione con Martina Pagliucoli, operatrice teatrale e formatrice, e un giovanissimo pianista. Sarà una lettura animata e musicata, esplorando il messaggio e i personaggi delle fiabe attraverso il movimento, coinvolgendo bambini e famiglie.

Sabato 17 agosto Castiglione della Pescaia ospita, nell’ambito dell’85^ edizione di Miss Italia, la finale regionale di Miss Sorriso. Tutti in piazza Orto del Lilli dalle 21 per una serata all’insegna della bellezza e dell’eleganza.

Serata danzante a Tirli, dalle 21, in piazza del Popolo, con “Il ritorno del Conte Max”.

Durante la giornata sarà possibile seguire i laboratori per bambini di tartAmare, dalle 10.30 alla spiaggia di Casetta Civinini a Punta Ala, alla scoperta dell’acqua e delle sue proprietà.

Nel pomeriggio a Vetulonia, alle 17.30 visita guidata a cura delle archeologhe del museo alla mostra “Il ritorno del Condottiero”, mentre alle 19 passeggiata alla Tomba del Duce, a cura dell’Associazione culturale archeologica “Isidoro Falchi”. Per la giornata l’area archeologica di Vetulonia seguirà un orario speciale, con apertura prolungata, fino alle 20.30, della Tomba della Pietrera.

Domenica 18 agosto è la giornata del 68° Palio dell’Assunta, la gara remiera tra i rioni. Si comincia alle 17 con la sfilata dei tamburini per le vie del paese, alle 19 barche in acqua al Faro rosso e al termine della gara le premiazioni.

La serata offre “Erminio canta Sinni” in piazza Orto del Lilli, a Castiglione della Pescaia, alle 21.30; il concerto di “Progetto italiano” a Punta Ala, sempre alle 21.30, per un omaggio ai grandi autori e interpreti della musica italiana, contemporanei e non.

La mattina di domenica appuntamento per i bambini alla spiaggia della Green Beach alle 10 per i laboratori di tartAmare alla scoperta del giglio di mare, dal titolo “Pancrazio, re della duna”.

A Vetulonia, alle 17.30, visita guidata alla mostra “Il ritorno del Condottiero”, mentre alle 19 passeggiata alla Tomba del Duce. A Buriano, alle 18, visita guidata al giardino Viaggio di Ritorno.

La settimana dopo Ferragosto si apre lunedì 19 agosto con un appuntamento molto suggestivo amato da turisti e residenti, “La notte delle candele”, che trasforma le vie del centro storico di Castiglione in un luogo incantato, illuminato rigorosamente a lume di candela.

Il calendario di tutti gli eventi a Castiglione della Pescaia sul sito visitcastiglionedellapescaia.it.